【本報訊】47名民主派人士因為參加初選被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪，至今只有11人獲准保釋，還柙人士的親友不時前往探望。譚凱邦太太昨日在facebook更新丈夫的近況，指他近來「食私飯食到肥咗，褲都要着大一個碼」，並上載一張2.28當日她陪同丈夫往警署途中行經荃灣港鐵站外，友人拍攝二人背影的照片，留言「希望不久將來可以再拖住你」。快必譚得志同樣關心伙食問題，直言「仍然可以揀食齋定唔食齋，都已經係感恩」。

譚凱邦太太稱回想近兩個月來的生活，時間過得很快，過着每星期千篇一律的生活，「可幸是我好快就已經習慣咗老公唔喺身邊嘅生活，可能我一向都係好獨立嘅人，佢又忙，除咗3月頭喊咗幾日之外，情緒好快又恢復正常，可以如常過日子，同朋友談天說地」。

「食私飯肥咗一個碼」

她指譚凱邦在獄中生活如常，「譚生都冇咩，係食私飯食到肥咗，褲都要着大一個碼，我笑咗佢好耐」。她還向支持譚凱邦的朋友致謝，「多謝大家寫嘅信，幫佢解悶，當然更加要多謝各位好友呢兩個月嚟日日無間斷幫忙攝位探訪，感激大家」。她表示，「我會努力做好盤生意，希望等你出嚟可以養返你啦」，正能量地等待丈夫歸來。

快必譚得志同樣關心伙食問題，跟探望的朋友說「𠵱家食緊私飯，雖然只有兩種選擇：齋或唔齋，已經算係唔錯，雖然一日三餐茶餐廳，但係點都正過阿公飯嘅」，又指「最重要都係食得瞓得屙得同笑得」。