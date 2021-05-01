廣播處長李百全上任後，港台面臨大動盪，「魔爪」更將伸延至YouTube上架的舊節目。港台官網現時只會保留「已出街（播出）」節目一年，《蘋果》獲悉，李百全早前已下令，不同平台亦需與港台官網做法看齊，意味在YouTube或facebook等平台上載過的港台節目，亦需在相關集數播出一年後下架。有港台中人斥，李百全此舉「根本係清洗歷史」，據知相關政策，亦擔心收視高企的《鏗鏘集》亦可能於短時間內會「被消失」。

節目出街一年後下架 社交平台將與官網看齊

現時港台所製作的節目及電台內容，於播出後的一年內都可在港台官網重溫，市民同時可於YouTube或facebook觀看播出超過一年的節目。不過，《蘋果》接獲消息指，李百全早前已下令，此安排將會延伸至其他平台，包括YouTube，意味所有上載到YouTube的節目將會於播出一年後下架。此措施亦適用於播出超過一年的節目，即港台一旦執行，播出超過一年的節目將會立即「被消失」。

翻查現時港台YouTube頻道，不少熱播節目的部份集數均已上架超過一年，包括於2019年7月29日上架《鏗鏘集》「7.21元朗黑夜」，現已累積超過130萬點擊。其餘節目包括《頭條新聞》、《視點31》、曾被抽起節目的《議事論事》，以及《五夜講場》系列等，如新措施一旦生效，相信以上節目播出超過一年的集數均會馬上被下架。

而早前因採訪查冊車牌時被控2項作出虛假陳述，被判罪名成立的《鏗鏘集》編導蔡玉玲所製作的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」，於2020年7月13日上架，現已累積超過150萬點擊，或於今年7月13日就會被刪除。

港台中人斥「根本就係大清洗」

有港台中人直斥，李百全此舉「根本就係大清洗」，明顯只為清洗歷史。至於哪些節目會率先被刪除，消息人士估計，很可能多個節目會同時被下架，「個system（系統）做都好快」，擔心王牌節目《鏗鏘集》或會於短時間內被消失。

現時有約140萬人訂閱港台YouTube頻道，李百全上月回覆立法會議員就港台開支預算質詢時透露，由2016年7月1日至2021年2月28日，港台YouTube頻道最高觀看次數的電視節目為《鏗鏘集》，觀看次數達7,856萬次，緊隨其後的是《頭條新聞》及《視點31》，觀看次數分別為2,591萬次及2,426萬次。

不少觀眾亦愛透過facebook重溫舊節目，翻查資料，港台王牌節目之一的《頭條新聞》，最後一季於去年2月中旬啟播，首5集精華片段在其fb專頁已達33至46萬觀看次數。

港台回應《蘋果》查詢時指，有關安排只是與港台官方網頁的一貫做法看齊，即提供一年的節目重溫。

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