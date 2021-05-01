港大昨日（4月30日）稱為釐清大學和學生會之間的法律責任，決定停止代學生會收取會費及提供財務管理服務，並會收回學生會大樓等設施的管理權，續指「大學不是法外之地」，不能容忍學生會一方面利用學校提供的服務和場所、另一方面「所作所為給大學帶來違法風險」。

港大學生會今發聲明回應指，學生會百多年來與大學共存榮，貫徹師生共治原則。惟校方突單方面與學生會劃清界線，對同學利益影響深遠，學生會表示深感遺憾，促校方三思，又指在香港面對危難時，校方應與學生共渡時艱，而非割席分坐。聲明呼籲同學關注事件，並發聯署「捍衞僅餘的學生自治空間」，並表明學生會將竭力維持一切運作。

形容割席「非文明教育工作者之所為」

香港大學學生會今午發聲明回應校方昨日割席決定，稱學生會成立於1912年10月6日，發展至今已成具逾百屬會的組織，一直與大學共存共榮。

聲明指，雖然學生會不附屬於大學校方，與校方在某些議題上觀點亦未必一致，但多年來雙方一直保持密切平等的合作關係，共同為港大作出貢獻，貫徹師生共治的原則，共承港大百年基業。惟校方猝然地單方面與本會劃清界線，毀棄雙方多年建立的合作關係。

港大學生會指，校方不再代學生會收取會費，及收回會址及其設施管理權，一紙聲明「葬送師生先輩數十載耕耘以及雙方之間的互信」，且對學生會及其屬會之運作及同學利益影響深遠，學生會深感遺憾，希望校方三思有關決定。

聲明最後指，「合則兩利，鬥則俱傷」，稱在香港面對危難時，學生會希望校方能夠和學生合作溝通，共渡時艱，而非與學生割席分坐，形容割席「絕非任何文明的教育工作者之所為」；並呼籲同學持續關注事態發展，繼續支持學生會工作，捍衞僅餘的學生自治空間；學生會亦將竭力維持一切運作，「將會一如既往堅忍不拔，於此危急存亡之秋與同學並肩同行。」

「在社會重大議題上，學生從不缺席」

16年港大學生會會長孫曉嵐同日發文批評，形容校方今次決定「絕對是對百年歷史的港大學生會極大的侮辱」。她指，校方自行對學生會作出「風險」評估，過程中未有諮詢，質疑有關評估基礎，要求校方交代有甚麼「所作所為」會為大學帶來違法風險。

孫認為，校方毫無根據下作出嚴厲指控且單方面宣佈懲罰措施，有失大學應有的水平和氣度，促校方撤回有關決定。

她又引述 校方在聲明中，指摘學生會近年行事日趨政治化，孫質疑管理層有否了解歷史和社會現況，稱港大學生會其中兩大宗旨，均與社會參與有關，並羅列一系列學生會先輩曾投身之學生運動，由「反貪污、捉葛柏」、火紅年代、八九民運到傘運等，「在社會重大議題上，學生從不缺席。」

指校方將成功基石拱手相讓

她形容，一個正常民主自由社會中，「應對年輕一代積極參與社會而感到欣慰而非挑剔打壓」，惟近年政權多番介入大學事務影響院校自主學術自由，屢推苛政，學生會代表同學積極發聲抵抗，惟大學卻將賴以成功的基石拱手相讓，反指摘學生「日趨政治化」，令年輕人心灰意冷。

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