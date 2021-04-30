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【本報訊】去年12名港人疑潛逃台灣時被內地當局截獲「送中」，秘密關押於深圳鹽田看守所，當中10人刑滿出獄，早前被移交返港。其中九人被加控妨礙司法公正罪，指他們連同外號「廢中」及「恩典」等人逃離香港，阻礙警方調查及刑事起訴。案件昨午提堂，有大狀投訴警方沒知會律師團隊上庭，上庭前的早上仍未知提堂地點；惟主任裁判官羅德泉指法庭沒有角色，着大狀向負責安排的部門反映。

大狀投訴沒知會上庭

裁判官羅德泉昨午甫開庭，先指控方未有向法庭存入控方案情，庭上花了數分鐘翻看文件。本案主控律政司高級檢控官羅天瑋稱，案情列出被告們共同犯罪的計劃、角色與招認。控方申請押後案件至6月18日，以待準備轉介文件，並反對各人保釋。九人均涉及其他刑事案件，現仍還柙。全部被告沒申請保釋。

代表第六被告的大律師吳宗鑾向法庭投訴，稱律師團隊並沒有獲知會昨天上庭，並指周三已有警員在壁屋懲教所向被告錄口供，惟直至前日團隊看新聞才知案件需上庭，甚至昨早仍不知在哪個法庭提堂，認為安排不理想。惟羅官稱，法庭在安排上沒有角色，如辯方覺得通知及安排不理想應向相關部門反映。

昨日犯人欄中九名被告分兩排企，聆訊期間，鄭子豪不斷望向旁聽席，廖子文則在他耳邊細語；站在後排的黃偉然探頭尋找親友身影，張銘裕則向旁聽席點頭，並不時與嚴文謙交談。散庭後，各被告向眾人揮手，旁聽人士高呼：「加油！頂住！」

本案案件主管為國家安全處高級督察丘楚怡。九名被告廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢及郭子麟（17歲至31歲），被控妨礙司法公正罪。控罪指他們於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同「廢中」、「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」、「Sister」）、「Zizi」等人，意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即通過導致九名被告及喬映瑜、鄧棨然及李宇軒逃離香港，阻止及阻礙警方調查及刑事訴訟。

案件編號：ESCC908/21