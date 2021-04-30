【本報訊】從前百花齊放的大學校園，如今已成蕭殺荒蕪的一言堂。繼中大校方封殺學生會後，港大昨日亦發出聲明，以學生會近年行事「日趨政治化」為由，決定停止為其收取會費及提供財務管理服務，並會收回學生會大樓等設施的管理權。九間大學學生會及臨時行政委員會發表聯合聲明，指港大不僅違背校訓「明德格物」，更屢屢為虎作倀，甘願依附政權，成為敗壞自由及人權的共犯。

港大學生會今年2月舉行紀錄片《地厚天高》放映會，校方事前曾以可能違反國安法為由勸喻學生會停辦，但學生會拒絕校方勸告，活動最終順利舉辦。港大其後發聲明表示遺憾，聲言會重新審視一直以來為學生會提供的各種安排，以釐清責任。

斥行事趨政治化損大學聲譽

港大昨發聲明，以同樣論調公佈，為釐清大學和學生會的法律責任，決定停代學生會收取會費及提供財務管理服務，並會收回學生會會址等設施管理權，又聲稱有關安排不影響大學為學生提供的課外活動。

港大強烈譴責學生會的「偏激言行」，指港大學生會作為一個獨立於港大的註冊社會團體，近年行事「日趨政治化」，多次發表煽動性並可能違法的言論，又對大學作出失實指控，損害大學的整體利益和聲譽。

聲明續稱，大學不是法外之地，不能容忍學生會一邊利用學校提供的服務和場所，同時漠視校方勸喻和港大社群利益，故作出上述決定，校方會因應情況，在有需要時採取進一步措施。

現時學生會大樓由學生會自行管理，學生會是否無法再使用設施？有港大消息向本報透露，校方並不是立即收回學生會設施，而只是收回管理權，至於往後相關設施使用情況，校方會再與學生會進一步溝通。

九間大學的學生會及臨時行政委員會發表聯合聲明，批評港大校方不但嚴重打壓學生參與社會事務與發表言論的自由，更是將白色恐怖帶入校園，欲以莫須有之罪名整肅校園學生組織。此等漠視學生權利的蠻橫行徑令人不齒，大專學界對香港大學失實之言論與其出於政治考量的打壓予以強烈譴責。

「淪剝奪學生權利換利益學店」

聲明稱：「香港大學不僅違背校訓明德格物，更屢屢為虎作倀，甘願依附政權，成為敗壞自由及人權的共犯，徹底淪為以剝奪學生權利換取利益的學店。」

港大學生會前會長、東區區議員王振星質疑，過去學生會就不同政治議題發聲是十分正常，港大校方卻以此為藉口打壓，令學生會連康樂活動都難以舉辦，「根本係學校將件事政治化，就係想叫你收聲」。

港大校友關注組副召集人麥東榮認為，校方打壓目的是要與學生會「切割」，以行政手段執行政治任務。他指出，港大學生會大樓舊址於80年代拆遷，當時校方承諾大樓交由學生會管理，現在收回是違背協議，促校方公開文件釐清權責。

去年流亡離港的港大舊生張崑陽亦於facebook發文，批評港大校方希望靠攏政權，「百年學府自甘墮落，為向政權屈膝獻媚」。他又反駁港大對學生會的指控，大學生為社會不公義發聲，不可能不政治化，港大校方與學生會割席，只是彰顯校方的懦弱和無恥。

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