【本報訊】港台《鏗鏘集》製作團隊接到管理層通知抽起名為《記者出路》的一集製作，團隊向該集的受訪者致歉。此外，港台中文新聞部原有作品獲得「第五屆恒大商業新聞獎」的金獎和銀獎，惟恒大其後將獎項「收回」改頒予其他傳媒，理由是收到港台通知要求退賽。

原定4月5日播放的《記者出路》是探討經濟困境下，靠讀者訂閱費支持的新聞平台有沒有出路，受訪者包括眾新聞中國組和HK Free Press。港台報道，製作團隊多番與管理層討論爭取播出節目，至3月底製作團隊完成剪輯，管理層質疑會協助兩間網媒眾籌，至周四通知不會播出。

《鏗鏘集》團隊向受訪者致歉

眾新聞報道，製作團隊周四向受訪者發信致歉。團隊稱，管理層3月要求製作團隊提交未來兩星期播出報道的文字大綱，當得悉《記者出路》受訪者包括眾新聞中國組和HKFP後，要求團隊須同時訪問「藍媒」如《港人港地》。團隊當時解釋，報道無關政治，只是探討在經濟困境下，靠讀者訂閱費支持的新聞平台出路，但管理層所建議的媒體，皆無讀者訂閱費計劃，不能強加於內容中。

另外，據了解，港台中文新聞部一個月前獲通知，有作品獲得「第五屆恒大商業新聞獎」的金獎和銀獎，惟恒大後來告知港台原有得獎員工「話我哋高層唔畀拎」，最終將港台員工的囊中物「改頒」予其他傳媒。

翻查「恒大商業新聞獎」網頁，本屆各組別的得獎名單均不見港台蹤影。評審名單內包括前任廣播處長梁家榮、港台中文新聞及時事新聞總監黃金鳳等。獎項主辦方香港恒生大學回覆稱，早前收到港台通知，決定將所有作品退賽。

港台連月來內外受敵，節目《千禧年代》主持葉冠霖昨日宣佈最後一次主持節目。據了解，他並非離職，仍將擔任港台電台行政及發展組社區參與廣播服務的節目總監。