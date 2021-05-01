五一假期首日，本港預約及接種疫苗數字再急升。今日（1日）有約40,600人接種以及約32,600人預約，當中接種及預約德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數皆創近日新高，接種首針BioNTech約15,500人，是一周以來最高，而打第二針BioNTech則有約15,700人，是自4月10日以來最多；至於預約BioNTech的人數亦有約26,400人，是BioNTech於4月3日重新開啟接種後最多。至於接種中國科興滅活疫苗的人數則下跌，但預約人數卻輕微增加。

自2月26日本港開展疫苗接種以來，今日是第65日，接種首針疫苗人數約936,400人，仍未達100萬。當中有約501,600人是接種BioNTech，餘下約434,800人則是接種科興。至於接種第二劑的人數則有約518,000人，當中BioNTech佔約202,500人、科興則有約315,500人。

而今日約40,600人接種疫苗，亦是自4月13日以來最高的數字，不過接種科興人數約9,300人，是自4月6日以來最少。而接種BioNTech則有約31,200人，是自4月11日後最多。

今日再有多約32,600人預約接種疫苗，其中約6,300人預約科興、餘下約26,400人接種BioNTech，兩者皆是近期的新高。

11人針後不適 1人擅自出院 2人須留醫

另外，周五再有11人接種疫苗後不適送院，當中2人需留院觀察，另一人則沒有遵從醫生勸告下自行出院。11宗不適個案，有2宗是接種科興，並已經出院。

至於留院的2宗個案，分別為82歲男子，於聖保祿醫院接種第二針BioNTech後，出現原發性高血壓，4月30日下午5時09分送往律敦治醫院後情況穩定；而另一宗則為49歲女子，在養和東區醫療中心接種第一劑BioNTech後，出現高血壓、胸口痛及左手尾指麻痺，4月30日下午5時50分送往東區醫院後情況穩定。2宗個案皆需要留院觀察。

至於自行離院個案，33歲男子在粉嶺龍琛路體育館接種第一劑BioNTech，之後出現胸口痛，4月30日上午9時11分送往北區醫院後情況穩定，男子之後未遵從醫生勸告自行出院。

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