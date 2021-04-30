【本報訊】控方昨在庭上讀出案情，根據案情，認罪四人黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴於六四當日走進被鐵馬圍封的維園，僅手持蠟燭、獻花及接受訪問。當控方讀出有聚集人士曾喊出「五大訴求 缺一不可」等口號時，法官陳廣池隨即打斷，認為相關政治口號與本案無關，毋須向公眾複述。控方同意，只讀出與六四相關的口號。

控辯雙方承認的案情指，支聯會就去年6月4日的六四悼念活動，向警方申請不反對通知書，惟衞生署認為集會會增加市民感染新型肺炎的風險，不建議舉行公眾集會。警方遂以疫情及八人限聚令為由，拒絕支聯會的申請。六四當日，警方及康文署於維園內及附近設立揚聲器，分別提醒公眾不可違反八人限聚令，並警告市民不要參與未經批准的集結，又以鐵馬圍封整個維園。

兩萬人出席 李卓人主持

當日下午，有市民開始於維園內的噴泉廣場聚集。未幾，李卓人、朱凱廸、梁凱晴、岑敖暉亦進入維園內，有人拉開封鎖球場的鐵欄，好讓公眾入內。其後聚集人數逐漸增加，大部份人身穿黑衣及手持蠟燭。各被告亦同樣坐於球場內，朱凱廸當時身穿白衣，梁凱晴及袁嘉蔚則身穿黑衣，三人均手持蠟燭，身旁有白花。

其後梁凱晴及朱凱廸分別接受記者訪問，亦有市民與梁凱晴及岑敖暉合照。約晚上8時，李卓人以揚聲器呼叫「平反八九民運」等口號，眾人支持附和。朱凱廸、黃之鋒、袁嘉蔚將白花遞給李卓人，其後朱及袁又將白花置於地上。

此時約有兩萬人於現場聚集，集會由李卓人主持，眾人最終散去。案情指由於當晚大批人士出入維園，附近交通受到阻礙。各被告明知而參與未經批准集結，亦有公開片段拍攝到案發時的情況。控方讀出承認案情時，曾複述聚集人士呼叫「五大訴求 缺一不可！」等口號，但遭陳官反對，指口號與案無關。控方遂順應法官的要求，略去相關口號。