廣播處長李百全號稱確保節目持平公正，政治審查之爪卻無所遁形。《蘋果》獲悉本周四播出的《議事論事》，原定邀請學者和傳媒人等以學術角度討論假資訊如何在網上流傳及防範方法等；惟管理層強調必須要有支持假新聞立法的聲音，並在錄影當日方臨時通知製作團隊，指自行邀約了民建聯林琳作嘉賓加入討論。最終團隊臨時決定更改題目討論入境條例修訂。林琳否認收過港台管理層邀請。

本周四（29日）播出的《議事論事》，以修訂入境條例及特首林鄭月娥周三的答問大會等為主題。惟據了解，製作團隊原本已邀請中文大學新聞與傳播學院教授李立峯、資深傳媒人陳景祥、及大數據專家黃潔慧擔任嘉賓，以學術角度討論假資訊和假新聞為何在網上流傳、市民防範的方法等，並非就假新聞立法問題進行辯論。

撞正林鄭節目首播 團隊緊急改題目

據了解，管理層至周三（28日）錄影當日，突然強調必須加入支持政府訂立《假新聞法》的聲音，及後更指已自行邀請嘉賓加入討論，而該人正是民建聯林琳。惟錄影當日有特首答問會，林鄭主持的節目《選委界別分組面面觀》更是「首播」，團隊認為這兩宗新聞更重要，而《視點》等分別有討論過假新聞議題，遂決定更換題目。

有港台中人批評，管理層做法只顧宣傳政府立場。據了解，製作團隊當日要急忙通知原已邀請的嘉賓錄影取消。《眾新聞》引述原有嘉賓黃潔慧稱，錄影前曾收到製作團隊的來電交代錄影取消；陳景祥則稱做不成嘉賓沒有所謂，「我知道佢哋嘅難處，知道佢哋啲問題嘅」。

民建聯林琳否認受邀

被指是「官派嘉賓」的林琳回覆《蘋果》時聲稱，沒有收過任何管理層的邀請，近日未有參與拍攝《議事論事》，「我無拍過，我無錄過」，又說以往參與港台節目的拍攝，「聖誕嗰陣拍過《議事論事》，《鏗鏘集》嗰啲都有，通常都係早兩day（日）通知我，我得閒嘅咪會去拍囉，你知我而家輸咗（區議會選舉）幾得閒！」但強調是次並未有收過相關通知。

早前傳出由《鏗鏘集》團隊負責製作的《鏗鏘說》，擔任主持的蘇玉華被指「太黃」，高層決定DQ她，並找來林琳接替。當時林琳回應事件時，同樣表示未收到製作組邀請。

港台回應《蘋果》查詢時指，有關港台的節目內容及播放安排，屬內部編輯事宜，不作個別評論。港台亦再重複指，根據《香港電台約章》，港台編輯自主，希望各界尊重港台的編輯決定。

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