【本報訊】去年警方以疫情為由禁止維園六四燭光集會，惟支聯會主席李卓人及黎智英等人堅持到場悼念，連同其他24名民主派被控。當中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴昨於區院承認參與未經批准集結罪，法官陳廣池將四人押後至本月6日判刑，表明不適合判社服令，下令還柙。黃之鋒入羈留室前高呼：「我哋改變唔到世界，但可以唔好俾世界改變自己！」

早前已遭還柙的黃之鋒（24歲）、岑敖暉（27歲）、袁嘉蔚（27歲）昨均精神不俗，有互相交談並偶爾流露笑意。梁凱晴（26歲）則由友人陪同到法庭應訊。岑的太太亦有到庭支持丈夫，聆訊期間兩人不時眉目傳情。朱凱廸亦精神不錯，散庭時多名旁聽人士為各被告打氣，高呼：「撐住呀！」又向朱稱：「我哋掛住你呀，廸！」原透露會認罪的朱需時再考慮答辯意向，他的案件押後至6月11日，與其餘未認罪的被告一同再訊。

代表認罪四人的資深大律師夏偉志求情指，本案為首宗以疫情為由被禁的公眾集會，案中沒任何人使用或鼓吹使用暴力，整場集會均和平有秩序進行。眾被告案發時一直身處公園內，為公眾帶來的不便，相比同類案件不算嚴重。警方是基於公眾健康等考慮反對集會，眾被告由頭到尾戴上口罩，並非完全沒理會警方的反對理由。

辯方續指，過往同類案件只判罰款或感化，雖然現時情況稍為改變，但亦有案例顯示即使涉及暴力，仍可判緩刑。辯方認為四名被告均為聰明、受過高等教育的年輕人，雖然會就爭議性話題向公眾發聲，但他們只是真誠地為大眾爭取福祉。辯方更特別指出，身為區議員的袁嘉蔚為人文靜有禮，深受居民愛戴。

官表明不適合社服

辯方強調除非別無他法，否則文明社會不應將四位才華洋溢的年輕人送入監牢，希望法庭先索取社會服務令報告。法官表明本案不適合判處社會服務令，辯方遂指若法庭考慮監禁，望可判處短期監禁或緩刑。

身為觀塘區議員的梁凱晴今次是首度還柙，她前日於facebook發文，自言早前曾探望民主派初選案47人中正在還柙的朋友，離開時忍不住哭出來，「當刻忍不住哭，可不是我預視自己將會有同樣的情況，而是看到太多認識的人進去了，不禁悲從中來。」

她又憶述一名友人在47人案件後發訊給她，說看了張舊照片後也不勝欷歔，「𠵱家我就係死剩種喇。在2019年前有多少人會想像過身邊的人會一個又一個入獄？欲加之罪，何患無辭？」但梁表示對將來仍感樂觀，亦有眾多朋友支持自己，不覺得孤單。

案件編號：DCCC865、876、885、890、892/20