【本報訊】疫情看似放緩，但黎明未來到，部份力量微小的黃店已無法熬下去，紛紛結業。有結業商戶透露疫情下虧損嚴重，為免員工捱打針或檢測之苦，一直堅持二人一枱待客，無奈已捱不下去決定結業。留下來的，就在今日起舉辦「五一懲罰祭」，鼓勵香港人大力「懲罰」，撐住同路人。

小店虧本堅持二人一枱

位於早前油麻地封區對面街的麵店「竹地小館」已於周四結業，合夥人之一莊先生指，生意與疫潮前比較大跌七成，因店小，防疫措施下每次堂食只能做兩三個客人，封區時生意近乎零。後來政府要求設執枱專員、換氣等措施，「冇嗰樣搞嗰樣，好似特登搵食肆嚟搞」。員工覺得要定期檢測擾民，也不願接種疫苗，反正堂食客不多，因此一直沿用最緊的限桌令，即二人一枱，傍晚6時後只做外賣。

然而，麵食餃子只做外賣會令食物質素急跌。竹地小館去年有參與黃色經濟圈的五一黃金周推廣，但谷生意只能曇花一現，「可能大家都攰啦……會有人繼續去黃店、小店食嘢嘅，但大集團、連鎖影響力始終喺度，好難同佢哋競爭」。合夥人大半年來減薪支撐，但實在太難持續，即使業主願減租，無奈決定合約到期前提早兩個月止蝕離場。

另一結業黃店為鄰近佐敦封區範圍的小食店「乜記士多」，老闆乜仔去年接手經營，本來生意頗佳，未料第四波疫潮持續至今，更連累附近封區。「正所謂『咪go（去）佐敦』，呢樣嘢係真，大家都唔好去佐敦，之後咪影響咗我哋」，封區後生意大減至少六成，戴口罩有礙「掃街」。

位於元朗的Beanlab好豆製研究所也宣佈租約期滿後結業，「呢幾個月實在太難捱」。該店曾嘗試接受團購，但「反應差到運費都cover唔到，所以要同豆粉們講定拜拜」。

民間今起至5月9日推行「Mee五一懲罰祭」，負責人阿俊（化名）稱，近期社會氣氛凝重，國安法實施後打壓和負面消息不斷，加上很多人聚焦去留、移民，阿布泰事件後社會需要鼓舞，當見到大眾仍有能力去支持同路人，遂決定辦「懲罰祭」提升士氣。