政府急就章展開疫苗氣泡，但很多執業細節未釐清。原來食環署規定，每個周期開始時食肆需選定ABCD營運模式，之後不能更改；但因業界反映部份員工仍輪候接種疫苗，政府正積極考慮讓食肆符合要求後，如可由B類改為營運C或D類。有食肆負責人表示，不太清楚新規定，措施只方便署方監管而限制業界靈活運作。

疫苗氣泡本周四（29日）開始，食肆需選擇A、B、C、D類運作模式，很多執行細節政府於生效前夕或生效後才公佈，很多業界未能清楚掌握。如同時營運B、C區的食肆要張貼分區平面圖，很多食肆來不及準備。

原來食環署還規定，食肆必須於指明期間（今個周期為4月29日至5月12日）開始時，需選定運作模式；一經選定便不可在指明期間，從一種運作模式轉變為另一種運作模式，即若食肆選定以B類模式營運，4人一枱及營業至晚上10時，在指明期間便不能轉為C類模式營運，擴展至6人一枱及營業至凌晨12時。

食肆員工仍輪候疫苗 無法即時選定

不過食環署表示，業界反映部份食肆員工仍在輪候接種疫苗，無法即時選定C類運作模式。政府現正積極考慮寬鬆處理，讓已選定運作模式的食肆，可以在今個周期餘下日子，符合規定後可改至C或D類運作模式。

另有營運B及C區的酒樓反映，需因應不同時段決定B及C區的餐桌及客人數目。食環署表示，若食肆希望在指明期間更改「特定範圍」，必須同時更新平面圖，清楚標明及遵從更新「特定範圍」後的安排。

譽宴集團主席張家豪表示，不太清楚食環署有上述規定，但認為措施是方便署方監管，而限制業界靈活運作。如酒樓員工不時流失，員工有否接種疫苗及醫生證明影響食肆選擇哪種營運模式，若改變營運模式時要向食環署申報甚至不能更改，影響業界經營，而且容易誤墮法網。他又指，業界雖應配合防疫，但政府不應有太多限制，認為政府需調整政策。

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