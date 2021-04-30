小敏素來性格開朗、情緒穩定，工作效率也得到同事上司的讚賞*。然而，本港疫情出現以來，小敏工作的行業多次遭受疫情打擊，由起初局部停工，直至現時復工無期，令她擔心公司終會捱不下去，自己即將加入失業行列。從停工開始，小敏每日的指定動作便是觀看新聞，數算每日的確診個案數字，留意染疫者出沒的區域，期望掌握更多疫症的動向。

同時她切斷日常所有社交及外出活動，每日期盼疫情快快消失。小敏漸漸發現自己的情緒會跟隨每日的確診數字而起伏，當數字突然上升時，小敏會出現冒汗、手震、惡心等的症狀。到了後來小敏晚上更開始發噩夢，夢見確診數字增加或自己失去工作等的畫面，日間甚至出現大大小小的無名痛症。儘管近日小敏終於開始復工，她的集中力卻大不如前，對公司的衞生狀況極為緊張，大大影響她的工作效率及判斷力。

很多人以為必然要遭遇到一些突發的嚴重意外或重大傷害，如車禍、火災等才會與創傷後壓力症候群（Post-traumatic Stress Disorder, PTSD）扣上關係。然而，日復日地經歷生命中的重大事件，如失去重要的人與事、經歷衝突、生命安危（包括身體及精神層面上）遭受侵害等，此等慢性累積的創傷亦有機會讓受害人或群體經歷創傷後壓力症候群的影響。創傷後壓力症候群的普遍症狀包括重複經驗創傷畫面、發噩夢、身體痛症、不由自主地冒汗及顫抖等。部份人更會出現過度警覺（hyperarousal）的狀態，就如小敏般集中力下降、感覺焦慮、難以放鬆及經常感到危險逼近等。

小敏嘗試向身邊的朋友傾訴，但每當觸及自己的情緒就彷彿掉了詞一樣，腦袋一片空白，不知該從何說起。小敏察覺事態嚴重，尋求專業心理治療師的協助，才了解當人處於高度焦慮情緒中，這實屬正常現象。那麼問題來了，常言人需把情緒說出來才會舒坦，既在不能言喻的狀態下，小敏的情緒又如何可「說」出來呢？小敏最終選擇了藝術的幫忙。小敏參與了表達藝術治療，在治療師的引導下透過音樂創作代替言語為自己發聲，將她積累已久、複雜而強烈的情緒安全地抒發出來。小敏更將常於腦海中浮現的焦慮畫面一一繪畫出來，讓她能透過作品逐步了解到自己情緒的來源。表達藝術治療讓藝術成為小敏情緒的盛載體，更將藝術帶到小敏日常生活當中，讓她學懂面對焦慮及壓力的健康處理方式。小敏意識到在現時香港這充滿未知、轉變、無力感、風急浪高的道途上，更要在心靈和情緒層面上好好關顧自己，才能與身邊人攜手走下去。

《表達藝術「自」療站》

如果你發現自己有與小敏相似的身體及情緒症狀#，你都可試試投入簡單的藝術創作。首先，選擇當下想聽的歌曲，在寧靜的環境中收聽，邊聽邊寫下你覺得深刻的歌詞，或任何浮現在你腦海中的任何字詞或畫面。完成後，檢視你記錄的文字或圖畫，以情感抒發為主題將之延伸創作成一首詩或一幅畫作。如果你想的話，更可和身邊人分享你的作品及感受呢！

*註：文中主角為虛構人物，故事為治療師根據不同個案的情緒狀態、治療經驗及研究文獻所載綜合而成。

#註：如果情況嚴重而持續對日常生活造成影響，敬請尋求專業心理治療師的意見。

撰文：香港表達藝術治療服務中心註冊藝術（表達藝術）治療師鄧智珊（Canna）

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