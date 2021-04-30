【疫情何時了】

【本報訊】變種病毒殺入社區，但港府除了試圖將矛頭指向外傭，就無任何新招，更乘市民對變種病毒的擔憂，再度力谷疫苗接種率。食物及衞生局長陳肇始昨日聲稱，本港兩款疫苗對變種病毒有效，不過本報參考多份研究顯示，科興及復必泰疫苗面對類似的南非變種病毒時，中和抗體量大跌七至九成，預防能力成疑。

陳肇始昨日借東涌的感染個案，呼籲市民要接種疫苗。她說憂慮變種病毒株的傳染性較高，或會引發規模更大的新一波疫情，並引述「世界衞生組織最新資料」聲稱：「現時本地兩款認可疫苗，對呢次個案變種病毒株係有效嘅。」她說，即使今天立即接種第一劑，仍要等五星期才能產生抗體，因此「勸大家真係唔好再等」，盡快接種。但陳肇始並未說明「世衞最新資料」的出處。

美研究顯示抗體大跌

記者翻查世衞（WHO）本月25日發佈的每周疫情報告，綜合了多項學術研究，以表列形式簡介不同疫苗應付英國、南非和巴西三種變種病毒的表現，包括各變種對其中和抗體量和有效率（efficacy）的影響。當中，南非和巴西變種病毒，均含有今次在東涌發現的N501Y及E484K基因突變。

報告指出，應付南非變種，科興疫苗的中和抗體量出現小量至中等的下跌，復必泰的中和抗體量則有小量至大量的下跌，但報告未有列出南非變種病毒對兩者的實際有效率的影響。對於巴西變種病毒，科興的中和抗體量下跌幅度輕微，復必泰的中和抗體量則有小量至中等下跌。報告同時指出，科興對付巴西變種，有效率僅輕微下跌，但由於相關研究未經同儕評審，世衞將該項數據列為「證據有限」。換言之，世衞對於科興和復必泰對N501Y和E484K雙重基因突變是否有效，仍未有定案。

另一方面，早有兩份刊於權威學術期刊的研究報告明確指出，科興和復必泰對抗南非變種病毒時，中和抗體量會大幅下降。中國研究團隊刊於《新英格蘭醫學雜誌》的研究結果顯示，科興疫苗的中和抗體量下跌超過七成；而美國研究團隊刊於《自然》雜誌的報告更指出，復必泰的中和抗體量會下跌九成。雖然中和抗體量下跌並不意味着疫苗對預防疾病的實際有效率會出現同等跌幅，但已反映病毒變種對疫苗的表現有明顯的影響。

香港衞生署轄下科學委員會聯席會議今年3月亦曾討論各款疫苗對不同變種病毒的表現，當時會議結論指出，復必泰對英國和巴西變種均有效，但對南非變種較低效用，而科興疫苗則未有足夠數據證明其效用。

本港至今有1, 413,600人已接種疫苗，預約數字亦在威逼利誘下節節上升，昨有21,900人在網上預約接種。周四有六人打針後不適送院，其中三人須留院觀察，包括一名28歲男子，在中大醫院注射後出疹及痕癢，送往威爾斯親王醫院治理。