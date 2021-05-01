日前冧莊做民建聯主席嘅李慧琼話，相信落實咗《國安法》同「完善」選制後，有爭議時問責局長下台就無人做嘅情況會改善，又話問責制要加強，甚至開多啲問責官員位。其實未有《國安法》同「完善」選制嘅問責制實施初期，試過唔止一次有問責局長下台㗎。

「完善」選制後，立法會直選議席由35個一下子減到得番20個，作為最多直選議席嘅建制派大黨，民建聯好難話唔受影響。李慧琼接受Now《大鳴大放》專訪時就話，民建聯要調整發展方向，加強同選委會、不同界別聯繫。

而講到問責制時，佢話「理論上」日後做主要職位嘅人都係「愛國者」，嗰啲「好麻煩嘅事」就唔需要放太多精力，咁就可以集中精力講治港方略。乜嘢係「好麻煩嘅事」報道無詳加解釋。

跟住李慧琼話，香港有官員離任係好大件事，但喺其他有內閣嘅地方，官員離任比較普遍，所以問責制要加強問責。主持就問，過去幾年有爭議、事情最危急嘅時候，局長下台就無人做喎。李慧琼話，相信有《國安法》同「完善」選舉後「會有一啲改善」，估計更多有志、有能之士願意入政府。

睇番問責制實施咗將近20年，因為問責下台嘅官員有被指偷步買車嘅前財政司司長梁錦松、推銷《基本法》23條立法失敗嘅保安局局長葉劉淑儀，同埋處理沙士不力嘅衞生福利及食物局局長楊永強，全部都係董建華時代嘅問責官員。仲有，特首林鄭月娥都話過，主流民意令佢無法再做特首佢會辭職，而家咪好地地仲做緊特首。

講咗咁耐加強問責，李慧琼終於話要分拆職責過多嘅問責局，加多啲問責官員，例如畀多啲彈性局長，有需要時可以請3個政治助理。咁咪即係開多啲位？可能呢個先係重點。

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