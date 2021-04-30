拜登上台以來實行大撒幣，不過他的大撒幣與中共正好相反，中共把錢撒到世界各地，拜登把錢撒到美國國內。

先是一點九萬億的疫情紓困，接濟中小企業，惠及美國人；其次是不久前提出的三萬億基建投資，這筆錢國會未通過，但股市與輿論的反映都很正面；然後輪到2021年度政府預算一點五萬億；再之還有國會即將推出的「無限前沿法案」，容許政府五年內投入一千億，用作基礎及先進技術研究，另一百億建立十個地區技術中心，應對供應鏈危機；最後就是最新的一點八萬億刺激經濟計劃，擴大社會福利和家庭援助。五次大投放，總計為八點三一萬億美元，用於民生、基建、軍備與高科技。

投資國內 朝野反應正面

中共把錢投放到一帶一路，在西方國家搞統戰，在國內維穩，這是大出血；美國把錢投放到國內經濟和民生，投放到高科技與軍備，這是大輸血，二者區別在此。美國已多年沒有大力投資國內基建，藉此機會振興經濟，提高就業，吸引熱錢，朝野反應都相當正面。

美國的大撒幣除了表現在官方，也表現在民間，除了投放在高科技，也投放在國防軍備。政府大撒幣，經濟向好，帶給民間投資信心，官民同此發力，上下態度進取。

拜登的大國策是與中共競爭，主要表現在軍備和高科技競賽。美國人近年驚覺中共海軍擴軍神速，中共目前擁有海軍艦艇四百多艘，高於美軍的三百多艘，未來將建造至少六艘航母及十艘準航母。美國未雨綢繆，拜登一點五萬億政府預算案中，有一半即七千五百億將投入到國防與國家安全。

早前英特爾宣佈將投資二百億美元在國內自設兩間晶片廠，滿足軍方所需。近日微軟又拿下五角大廈合約，將在未來十年間供應價值二百一十八點八億美元的單兵擴增實境頭盔。拜登的三萬億基礎建設投資中，更會有相關的軍事科研投放。

軍備競賽是無底洞，對方有的我一定要有，對方沒有的我也要有。打仗打的不是軍隊實力，打的是國家實力，看誰投入更多錢、得到更多科研成果，裝備更多新武器，最終決定誰壓倒誰。軍備競賽又取決於高科技競賽，說到底，就是國力的競賽。

攻守兼備 杜絕中國竊取

拜登的政府預算中，有五百億將用於半導體研發，另有五百億用來成立新的辦公室，專門監控高科技研發和生產。另外蘋果公司計劃五年內投資四千三百億美元，用於發展下一代晶片，推動5G，另有十億用於機器學習、人工智能和軟件工程。台積電宣佈將在未來三年投資千億美元，在美國等西方國家建立晶片生產基地，以免除美國的後顧之憂。此外，三星也決定投資一百億美元在美國設晶片廠。

美國高科技採取一攻一守，美國的「攻」是提高研發能力，以美國的基礎學科優勢、高科技家底，以及充足的人才和自由的創新環境，美國在科技上領先毋庸置疑。美國的「守」是對中共實行堅壁清野，清理中共間諜，制裁中國科研單位，杜絕中國竊取科研成果。

美國更說服盟國與中共切割，擴充軍備，增強高科技研發，歐盟準備投放數千億歐元作科研。

反觀中共一方，華為副董事長預測，中共要實現晶片自給，至少要投資一萬億美元。張忠謀斷言，中共的晶片研發生產，落後台灣至少五年之久。年來大陸全民大「煉」晶片已成大笑話，以中共的科技基礎、人才與科研生態，假大空盛行，晶片這個老大難，要突破談何容易？高科技落後，軍備如何領先？

中共正準備勒緊腰帶過緊日子，不久前中央政府一百多部委，相繼公佈行政開支縮減計劃，有的部委縮減規模將近一半。面對內外惡劣局勢，習近平視察湘江戰役紀念館時，竟發出「向死而生」的悲鳴。此消彼長，時與勢都不妙，中共能撐得下去嗎？未免令人懸想。

方圓

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