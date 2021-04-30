【本報訊】政府上月要求全港食肆最遲昨日向食環署登記，其處所換氣量已達每小時至少六次，或已加裝合規格空氣淨化設備，並附以註冊承建商發出證明書。食環署指，全港約1.8萬間餐飲處所中有4,899間已提交登記。多名議員炮轟政府推行政策過急，有簽證者「趁火打劫」索價5,000元簽發證書，食肆難負擔，要求政府撥款資助。

美心富臨多間餐廳未達標

食環署副署長黃淑嫻（圖）昨指，截至周三僅4,899間食肆登記處所換氣量達標；如業界有困難可申請延期，目前有約2,100間申請延期。飲食界張宇人指，現時業界不但買空氣淨化機有困難，甚至有發出證明書的通風承辦商乘機抬價，簽證竟高達4,000至5,000元，形容簽證者「趁火打劫」。她未有提及政府會否加派資助，但引述香港註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴指，業內普遍簽發證明書費用約1,000至2,000元，即使有承建商收費較高昂，均屬市場商業行為，當局難干預。

據食環署公開資料，多間連鎖餐飲集團旗下餐廳都未有完成最新換氣量每小時至少六次或加裝空氣淨化設備要求。約50間美心集團旗下餐廳美心MX、美心香港地或美心皇宮中，僅兩間位於沙田大會堂和屯門大會堂的美心皇宮顯示處所達到每小時六次換氣量。

各區近20間富臨皇宮、富臨酒家、富臨漁港及旗下六間陶源酒家同樣暫未達增加換氣量要求。被視為第三波疫潮爆發源起地的坪石邨彬記粥麵美食同樣未完成換氣要求或加設空氣淨化設備。