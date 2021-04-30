【本報訊】麵包師傅前年11月被搜出管有木棍和六角匙，他辯稱木棍用於製作瑞士卷，六角匙則用來拆機器清洗，被判管有非法用途工具罪成，監禁九個月。高院法官潘敏琦早前駁回上訴，昨頒下判詞，指裁判官可用法庭工作經驗作「司法認知」，判斷物品是否適用於犯法。潘官早前質疑，僱主稱被告說過用木棍製作「蛋卷」 ，與被告指的瑞士卷是兩樣東西；潘官昨未有在判詞中重申她的司法認知，但謂僱主證供無助解釋被告意圖。

早前聆訊時，潘官質疑被告葉耀民的麵包棍解釋，謂：「一個（被告）就話整瑞士卷，一個（僱主）就話整蛋卷；以我嘅司法認知，係兩樣嘢嚟㗎喎。」

指地拖棍改裝匪夷所思

判詞提到，僱主稱被告說需用木棍把蛋卷定形，僱主從沒提及瑞士卷，辯方也沒向僱主澄清兩者是否相同；無論如何，僱主沒說被告當日會拿工具交給他，其證供無助判斷被告帶備物品的意圖。

潘官指，被告無法解釋為何要在休假日帶工具回店舖，他聲稱把家中地拖棍改裝帶回食品工場，根本匪夷所思，如果僱主真的容許，簡直毫無食物衞生意識。

辯方質疑裁判官錯誤運用司法認知，判斷受爭議的物品用途議題。判詞則指裁判官可基於日常工作及處理相關案件的經驗，運用司法認知，此外也可運用常識和生活經驗。

判詞亦指，九個月刑期雖然嚴峻，但非過重。案發於前年11月12日，是大三罷之後一天，當時破壞社會安寧的事件屢見不鮮，涉案大埔街頭剛發生毁壞和堵路，逾二百人聚集和挑釁警員，屬非法集結處境。被告帶同工具和防護裝備出現，居心昭然若揭，裁判官認為他意圖聯同他人造成破壞和對抗警員，並非空想。

案件編號：HCMA254/20