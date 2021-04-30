政府3月中要求全港食肆最遲於4月30日向食環署登記其處所換氣量已達到每小時至少6次，或已加裝合規格的空氣淨化設備，並附以註冊承建商發出的證明書，稱如業界有困難可申請延期。翻查食環署網站，不少連鎖餐飲集團旗下餐廳在限期前未有達到新換氣要求，部份以往更曾涉爆疫。

美心、富臨、大家樂等連鎖集團均未全數達標

根據食環署網上公開資料，多間連鎖餐飲集團旗下餐廳都未有完成最新換氣量每小時至少6次，或加裝空氣淨化設備的要求，約50間美心集團旗下餐廳「美心MX」、「美心香港地」或「美心皇宮」中，僅2間位於沙田大會堂和屯門大會堂的「美心皇宮」顯示處所達到每小時6次換氣量。

而6間同屬美心集團旗下的「北京樓」，包括3月2日曾有確診者到訪的太古城中心二期分店，僅位於尖沙嘴梳士巴利道星光行的分店換氣量達到每小時6次；而5間「潮江春」中則有3間達到最新換氣量要求；4間「潮庭」分店同樣未有顯示達到最新換氣量要求或加設空氣淨化設備，包括曾爆發「潮庭群組」的葵涌新都會廣場分店。

另外，各區近20間「富臨皇宮」、「富臨酒家」、「富臨漁港」，及旗下6間「陶源酒家」同樣暫未達到增加換氣量要求；約159間大家樂中，僅12間顯示裝設了空氣淨化設備。對比之下，全港約144間「大快活」、「大快活快餐」或「一碗肉燥」，有87間換氣量已達到每小時6次。

美心集團回覆指，公司旗下餐廳已按政府規定登記申請及提交由註冊專門承建商發出就換氣量和空氣淨化設備之證明，並正等待相關批核。大家樂則回覆指，集團旗下334個不同食肆牌照當中，有64個已符合要求並已向食環署作出申報，其餘食肆亦已向食環署遞交延期申請書，相關設備已購置並將陸續安裝採用，以符合相關規例，待完成安裝之後亦會向食環署作出申報；富臨集團則暫未有回覆。

第三波起源地坪石「彬記」同未達標

被視為第三波疫情爆發起源地的坪石邨「彬記粥麵美食」，同樣未完成換氣要求或加設空氣淨化設備。《蘋果》致電該店查詢，女店員僅指負責人不在場，不清楚有關要求。

食環署：近3千餐飲處所申延期 新規定生效初期側重勸喻

食環署發言人回覆指，根據截至4月29日的紀錄，共有5,904間餐飲處所已提交網上登記，即僅佔全港食肆約3分1，另有129間餐飲處所在3月18日前透過自願申報計劃已提交網上申報；當中1,329間有關換氣量、4,591間有關空氣淨化設備，以及113間有關換氣量及空氣淨化設備；而最新截至4月29日，該署共接獲2,884宗有關餐飲處所換氣量及安裝空氣淨化設備的延期申請。

發言人指，餐飲處所提交延期申請後，須於該署回覆中的指定限期內完成登記，其間已提交申請的食肆須按當時適用的指引，維持相關的每日堂食時間時限及每枱人數上限等要求。

發言人又指，現時約18,000間餐飲處所須遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下，對提供堂食的餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備方面的規定，新規定生效初期，該署的工作方向會側重宣傳教育及勸喻。

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