昨日再多一名菲傭確診感染變種病毒後，政府隨即宣佈強制全港37萬名外傭於5月9日之前檢測，更表明計劃要求外傭續約時須接種疫苗，被質疑有歧視和標籤成份。食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目回應時一再強調，政府是以風險為本，不會標籤任何群體，相信勞工處已深思熟慮，希望大家理解。她又說，相信勞工處會要求新來港外傭都要打針，初步認為如他們不能在自己國家打針，可以容許他們到港接種，但細節仍待商討。

陳肇始在港台節目表示，措施是以風險為本，指本港短期內發現第二名外傭感染變種病毒，令人緊張和擔心，政府有需要擴大防疫措施做檢測，希望盡快找出其他個案。她指，接種疫苗是為了保護自己和家人，當很多人接種就可建立免疫屏障，對整個社會有好處，外圍疫情和死亡率都不斷上升，變種病毒更肆虐，相信勞工處的措施是深思熟慮。

對於措施被質疑有歧視或標籤成份，陳肇始強調絕不會標籤任何群體，指有不同確診個案涉及不同工作崗位和年紀的人士，有風險就需要盡快「撳低」和找出源頭，令疫情不會爆發，希望大家理解。主持再追問院舍員工可以定期檢測，陳推說相信勞工處有仔細考慮，又說已有數萬名外傭自願打針，強調為了建立保護屏障和阻截變種病毒，最好的措施就是打針。

料新來港外傭亦須打針

至於身體不適的外傭會否豁免打針，陳肇始指，社會對打針有誤解，以為「三高」、長者不可以打針，惟科學委員會都認為年紀大和長期病患的人士都應該接種，病情不穩定就要諮詢醫生，勞福局和勞工處會處理外傭打針的詳細操作。有聽眾致電節目表示擔心外傭打針後會有嚴重不良反應，不知道僱主有何責任，「工人條命都係命嚟」，陳肇始稱勞工處會着力審視外傭打針後不適的責任問題。

陳肇始其後在商台節目表示，相信勞工處會推進要求新來港外傭打針的工作，並會與僱主團體聯繫。對於不能在當地打針的外傭能否來港打，她指，初步認為如有足夠疫苗，可以推行，但仍然要商討細節，「都係一個安排嚟啫，係睇吓點安排」，她對此抱開放態度。

不排除要外傭定期檢測

陳肇始指，由於外傭數目眾多，勞工處會在4個外傭聚集點提供免費檢測服務，食衞局亦會增加6個流動採樣站，採樣站的服務時間亦延長至晚上10時。她指，會視乎風險如何，再決定會否做第二次強制檢測，甚或定期檢測，政府有需要時會再增加流動採樣站和延長時間。她又說，之前有帶變種病毒的病人曾到長洲、尖沙嘴海港城，穩陣起見，亦會實行第二次強制檢測，甚至第三次。

對於檢疫酒店疑走漏個案，陳肇始指，當局已要求檢疫酒店加強空氣流通，如流通量不足就要加設空氣清新機，當局亦會加強監察酒店的感染控制措施，並就酒店管理或送飯安排再發指引，減低交叉感染風險。對於有專家建議分隔來自不同風險國家的人士，她指正與酒店商量能否安排到。

另外，疫苗氣泡之下，食肆若採用混合模式如「B+C」方式經營，須在店舖張貼平面圖，業界希望可隨時調整區域。陳肇始指，明白操作上有很多不同問題，食環署會與業界溝通，她相信如只涉及運作問題，不涉及感染風險，對執法亦不構成挑戰，食環署會給予業界方便，協助食肆處理。至於食環署早前上載2頁A4紙的顧客資料記錄表，她指如食肆希望有自己做法，食環署會盡量配合，表格只是指引，方便大家。

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