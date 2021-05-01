涉修改香港選舉制度的法例正在立法會審議，日後參選人須取得選委會5大界別提名，外間關注民主派會否派人參選。民主黨前立法會議員李華明接受建制派傳媒《堅雜誌》訪問時，承認清晰收到中共以不同渠道向民主黨中人發訊息，「表示希望民主黨去選，甚至民主黨誰去選，他們都提出了意見。」李向《蘋果》表示，該黨正就是否參選各自表達意見，會留待9月中委會作最後決定。

民主黨內部就是否參選意見不一，前主席劉慧卿曾多次公開形容參選是「屈辱」，直指民主派不應參選。惟之後李華明在報章撰文，稱「泛民今天不應封死參選之路」。民主黨近月又成立「內地政制委員會」，惹外界揣測是否為參選而向北京「跪低」。

稱中央應先釋出善意 不認同「屈辱」

李華明接受《堅雜誌》訪問稱，現時民主黨面對很大壓力，中央及建制派都放出風聲，勸該黨參與年尾立法會選舉。他認為要民主黨參選，中央高層應先釋出善意，包括讓所有非建制派參選，而非點名某個政黨，選委亦應公開表達，不會只支持「藍營」。他形容若中央拒釋出善意，就等同叫民主黨「去死」，絕不會建議黨去參選。

李更明言，中間人就民主黨派誰人出選提出了意見，但他表示反對，認為民主黨要選，就要由民主黨決定人選，「而不是中央欽點，這個我不能接受。」

對於劉慧卿形容向建制派選委取提名是「屈辱」，李華明直言不認同，強調「作為政黨不可能不參選，否則只是壓力團體」；並指若中央最終肯「開綠燈」，相信選委絕對會願意主動提名民主派候選人參選，不用「乞求」提名。

羅健熙認一直有中間人游說民主黨

《堅雜誌》在另一文章中引述資深民主派人士分析，民主黨前議員涂謹申與鄺俊宇，有機會獲得「放生」，可望通過審查委員會審查，在選委會獲得足夠提名參選，形容兩人雖然涉及初選案，但沒有被檢控，皆因沒有簽署或公開發表支持「攬炒」聲明。

報道又稱，有民主黨元老讚揚該黨現任主席羅健熙的表現，引述消息指羅健熙若參選，北京亦不排除會「開綠燈」，讓他能夠順利出選。

對於被點名有機會代表民主黨出選， 羅健熙承認，一直有建制派人士和中間人與民主黨接觸，游說民主黨繼續參選，該黨不會因為他們的說法決定是否參與選舉，反而會思考議席的作用、價值、是否對未來的民主運動有幫助，亦會考慮若然不參選能否延續運動，以及民主派組織的力量。

呼籲港人就是否參選提意見

民主黨多名前議員正身陷囹圄，目前仍然參與體制，是否與民情脫節？羅健熙稱，會與獄中黨友討論是否參選，也呼籲香港人就政黨是否參與選舉提出意見，思考民主運動長遠的出路。

李華明接受《蘋果》查詢時指，在《堅雜誌》的訪問已經完全表達其想法和意見，相信黨友有不同的考慮，強調他的意見非最終決定，9月中委會將有最後定案。

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