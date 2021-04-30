【本報訊】休班警在太子港鐵站偷拍女子裙底，當場被擒後更刪除照片，事主原來是警隊女高級督察。休班警早前承認遊蕩及妨礙司法公正兩罪，辯方求情指被告在反修例示威時身處前線，雖獲嘉獎，但友人因其警察身份而孤立他，且女友與他分手，他為紓壓才沉迷色情網站，拍攝事主裙底因其貌似前女友。裁判官陳慧敏昨判刑指智能電話普及，偷拍裙底越趨猖獗，須判阻嚇性刑罰，判監兩周。

辯方：點解差人刪相就妨礙司法

被告吳世平（28歲）在去年8月25日犯案，辯方昨求情指被告報告內容正面，被告已接受心理治療，再犯風險低，且獲家人支持，認罪已令他失去工作，望判社會服務令。

辯方指被告沒利用警察身份犯案，以往同類案件其他被告刪除照片，都只控告遊蕩或有違公德，「點解（本案）被告係差人就要加多一條妨礙司法公正罪」。辯方亦稱事主的裙很長，被告「乜嘢都影唔到」，沒對事主構成心理壓力。陳官聞言即表示不同意，直指偷拍過程已令事主驚慌，被告身為警員卻知法犯法。

辯方早前求情時，提及被告其中一個犯案理由是事主貌似前女友，故他一時衝動、情不自禁犯案。陳官當時質疑若事主貌似前女友，被告理應拍攝事主正面容貌而非裙底。辯方解釋，被告當時情不自禁，難理解自己的行為。

案件編號：WKCC304/21