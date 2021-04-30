【本報訊】再有人接種疫苗後死亡，衞生署指，一名曾患骨髓纖維化及鼻咽癌的58歲女子，上月12日接種第二劑復必泰，當時並無不適。她上月19日因發燒及咳嗽前往大埔那打素醫院求醫，初步診斷為肺部感染，前日進行支氣管鏡檢查，晚上突然心臟驟停，延至昨早死亡。

變種毒相關處所三度強檢

衞生署稱，暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，會按既定機制交由專家委員會進行評估，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案。連同本宗個案，本港累計27人接種疫苗後死亡，當中21人接種科興，其餘六人接種復必泰。

疫情方面，本港昨日新增四宗確診個案，包括昨日已公佈的一宗本地源頭不明個案為39歲菲傭，驗出帶有N501Y及E484K雙重病毒基因，由其照顧的10個大女嬰亦被感染確診。其餘兩宗病例為輸入個案，分別是從印度抵港的39歲男子，及從尼泊爾抵港的41歲女子。本港至今累計已有11,775宗確診個案。

衞生防護中心總監林文健表示，該名菲傭曾照顧10個月大女嬰，女嬰亦驗出感染N501Y及E484K變種病毒，相信有較大可能直接由菲傭傳染女嬰。女嬰CT值（病毒量）為20，屬病毒量高。菲傭在潛伏期曾到青衣一間教堂，當中200多名教友，已確認89人，並送往檢疫中心。政府表示，截止昨凌晨3時，映灣園悅濤軒第11座約950人已接受強制檢測，全部結果均為陰性。

食衞局長陳肇始表示，在社區發現N501Y變種病毒的確診個案，當中變種病毒患者曾到的地方須納入強制檢測兩至三次，以截斷傳播，故須再發公告要求長洲、海港城等地點須再進行第三次強制檢測。她明白做法會對居民帶來不便，但對變種病毒的防疫措施「宜緊不宜鬆」。