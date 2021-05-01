政府推行疫苗氣泡，為疫苗接種者放寬社交距離措施，又要求食肆員工打針才可放寬營業，被指為疫苗接種「谷數」。公務員事務局局長聶德權今早在商台節目中，反指外界應思考有關說法是否合理，重申打疫苗是脫離疫情的方法。

聶德權說，截至昨日，接種疫苗總劑次達141萬，已接種第一針人士達90萬多，佔16歲以上人士約14%；昨日單日接種人數超過3.5萬，為近日單日較高數字；昨日第一針接種量有1.9萬針，相較過往1.2萬至1.3萬，明顯增多。但聶指仍未用盡接種中心每日可接種5萬劑疫苗的接種能力，形容每日都是「嘥咗機會」，且距離群體免疫仍相差很遠，令大型爆發機會相對大，強調如接種率高，即使疫情爆發仍可控制，若感染疫症，嚴重及死亡機率仍可大大減低。

他又指，自23日開始放寬予16歲或以上人士亦可打針起，截至29日，接種或預約接種的30歲以下人士有近10萬人，6.8萬多人已打針，但部份人正預備考試，考試後才會去接種。

被問到「谷針」的說法，聶德權則表示大家應該「靜一靜、諗一諗咁講係咩意思，同埋係咪合理？」他重申社會既然想避免疫情爆發，亦期望盡快恢復經濟及社交活動，就需要較高疫苗接種率，可以解決及脫離疫情的方法一定是接種疫苗，政府以各種方式提升疫苗接種率，交代疫苗副作用少、安全有效及實際接種數據，並按風險評估放寬部份防疫措施予已打針人士，反問「咁其實有咩問題？」

他又說，社會上錯誤訊息傳播得較快，亦有部份不正確的說法，例如長者及長期病患者不宜接種疫苗，但全球不少地方，長者及長期病患者都屬優先接種疫苗的群組，認為他們反而更有需要接種疫苗，但必須要在病情平穩時接種，相信醫生可以臨床判斷，衞生署亦有相關指引。他指接種疫苗後發生異常事件只佔疫苗總劑量0.17%，打針後14日內出現死亡報告亦只佔總劑量0.001%，強調目前無證據顯示有死亡個案與疫苗有直接關係。聶並稱其家人亦有接種疫苗，亦無問題。

聶德權重申，世界衛生組織及醫學專家都表明，目前香港提供的兩款疫苗都對變種病毒有效，呼籲市民積極接種。

問到公務員接種疫苗，聶指公務員如在工作時間去接種，部門會給予方便，若打針後有副作用或不適，都可以取病假，亦鼓勵私人公司仿效。他指沒有記錄每位公務員打針記錄，但部份部門人員需要定期檢測，打針後可毋須再定期檢測，就會向該部門收集已針打資料。

月內公佈政府合約工宣誓安排

另外，被問到公務員宣誓，聶德權說，今個月內將會公佈政府合約員工的宣誓安排，政府亦正研究法定組織及政府資助機構的員工，是否界定為公職人員，應否遵循宣誓安排。

他指，已有超過17萬名公務員完成宣誓，有129人不簽署或沒有妥為簽署，當中25人已經離職，當局已經去信要求其餘人士解釋，超過80人已回覆，並會安排他們離開公務員隊伍。他重申，公務員作為政治體制的重要一員，責任是支持行政長官及政府施政，落實好政策，只要不違反相關原則，所有言論及表達自由都會依法受保障，政府內部亦鼓勵員工多發表意見。

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