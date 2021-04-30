【本報訊】除定罪外，戴耀廷和黃浩銘亦就刑期提上訴，認為原審法官未有充份考慮佔領的和平非暴力性質，但昨日同樣被駁回。上訴庭指公眾妨擾罪的重點是對公眾造成共同損害，本案不是單純超出預計的示威，而是有決心地持續癱瘓香港核心地段主要幹道，試圖迫使政府改變主意，對市民的影響遠遠不只是不便，原審法官判刑時的評論已是溫和。

判詞指上訴方援引英國和歐洲案例，強調應容許市民和平示威，避免使公眾不欲參加示威和政治討論。上訴庭指法庭亦要按本港情況判案，謹記公眾妨擾罪的重點是公眾受到共同損害。

錯指無人致歉「沒影響」

判詞引述原審判刑理由，表明考慮了三子犯案動機是爭取普選和保護學生領袖，但結果造成非常嚴重的阻礙，忽略普羅大眾上班謀生的需要；各被告用扭曲的方式「殉道」，自己承擔法律後果之餘，大眾也要為他們而受苦和承受不便。上訴庭認為原審法官陳仲衡評語實屬溫和，本案是有決心地持續癱瘓主要幹道，迫使政府改變主意，對市民的影響遠遠不只是不便。

原審法官判刑時提及，所有被告都沒有為對公眾造成不便和苦困而致歉。戴耀廷上訴時補交影片證據，稱2014年10月初已為不便向公眾致歉，原審時他沒想到法官會考慮歉意，故沒呈堂。上訴庭指新證據沒有絲毫影響，原審法官因應戴耀廷品格良好而寬大地減刑兩個月，已足夠蓋過法官對被告欠缺歉意的任何看法有餘。

審訊時戴耀廷親自宣讀結案陳詞，講述公民抗命和追求民主等理念，罪成後沒作求情。法官陳仲衡指各被告陳詞和求情都沒有表達悔意，強調不是說被告應該放棄政治信念或訴求，而是應為公眾承受的損害表達悔意，公眾完全有權收到道歉。戴前年服刑四個月後獲准保釋，今年3月初因初選案而重新還柙，同時佔中案上訴完成聆訊，上訴庭撤銷其保釋，繼續服刑。昨日宣判後，旁聽支持者均向戴說：「Benny加油！」其餘被告已服刑完畢。