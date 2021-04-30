【本報訊】今日是勞動節，在失業率飆升下，愁雲多於歡欣。勞工團體一項問卷調查顯示，逾三成基層工友料今生要工作至70歲或以上。團體促政府保留鼓勵就業交通津貼，並提高長生津金額，長遠而言應實施全民退休保障，讓長者安享晚年。

團體促保留交津

63歲中叔（化名）任職商廈保安員，每周工作六天，每日工作10小時，月薪僅9,500元。他表示，已在大廈工作13多年，入職時月薪6,500元，每當調高最低工資才獲加薪，「（凍結）梗係失望，加一、兩蚊都係加，𠵱家百物騰貴」。他不滿最低工資兩年檢討一次，相隔太久，調整幅度追不上通脹，建議政府縮短至一年檢討一次。

中叔現時申領交津，與其同住的哥哥不願意提交入息資料，使他不能於6月轉為申請職津，每月將失去600元津貼，只能節衣縮食，例如提早於下午茶時段食晚餐等。中叔不敢想像何時可退休，因為積蓄不多，單靠長者生活津貼難以應付開支，只能繼續工作，「做到我行唔到為止」。

天主教香港教區勞工牧民中心保安護衞關注組今年3月以問卷方式訪問240名保安員及清潔工，逾46%受訪者為60至70歲人士。結果顯示，近84%受訪者表示不接受今年要凍結最低工資，逾73%人表示因環境轉差，擔憂失業令情緒受困。調查顯示，逾75%認為長者生活津貼不能負擔退休後日常開支，逾32%稱預計工作至70歲或以上才能退休，4%更預計要捱到80歲或以上。

政府分別於2011年及2018年推出「鼓勵就業交通津貼（交津）」及「在職家庭津貼（職津）」，6月起放寬職津工時門檻，同時取消以個人申請的交津。調查結果發現，各有12%受訪者申請交津或職津，在申領交津的受訪者方面，逾41%因不符合資格及超過薪金上限等原因，未能轉為申請職津。

負責調查的實習社工雷日昇指，長生津不足以讓長者應付日常開支，基層工友積蓄不多，只能繼續打工，無望退休。他促請政府保留交津，提高長生津的金額，長遠實施全民退休保障。