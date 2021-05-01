華大基因早前因檢測假陽性事故，被食衞局要求提交調查報告。局方今表示，已接獲華大基因就事故所提交的初步資料，正待完整的事故報告，會考慮透過獨立機構進行第三方審核，以確保調查的中立性和專業水平。

局方指，政府正嚴肅跟進是次事故，會根據調查結果及嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括終止服務合約，並保留拒絕華大基因參與競投政府將來同類型服務合約的權利。

若調查顯示該醫務化驗所及其專業人員涉及違反相關專業守則，政府會將個案呈報醫務化驗師管理委員會，以作跟進。

華大東涌流動採樣站今日始停

此外，檢測承辦商華大基因早前連環出錯，令多個樣本出現假陽性，食衞局其後稱在接獲其調查報告前，將暫停委派華大做流動採樣站，但有報道發現東涌昨日其中一個採樣站仍由華大負責。

食衞局局長陳肇始今早接受電台訪問時稱，要再了解情況，她不確定華大有參與，又說政府需要檢測夥伴協助，對其採樣流程和服務亦有監察，檢測公司出錯的問題要嚴肅處理和改善，但不代表他們永遠都不能幫手。她續稱，自己未看過華大基因的報告，而當局是要求對方盡快交報告。

華大因事故被罰停營運流動採樣站，上述東涌北公園的流動採樣站今日起始改由另一間私營檢測服務承辦商接手負責，華大基因現時再無負責其他流動採樣站。局方指，因應涉及華大基因的檢測質素事宜，除暫停委派營運流動採樣站外，不排除減少採用華大基因向政府提供的其他檢測服務。

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