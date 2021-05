【本報訊】警方國家安全處昨日分別在長沙灣及將軍澳拘捕兩名男女,指他們涉嫌干犯煽動分裂國家、無牌經營槍械及藏有攻擊性武器等罪名。據知,二人與去年被捕的理工大學男生呂世瑜一案有關。

28歲男被指煽動分裂國家

被捕的是28歲男子及22歲女子,消息指二人分別任職文職工作及在學,二人被通宵扣留調查。警方指,國家安全處昨日在長沙灣拘捕該名28歲男子,指他涉嫌煽動分裂國家、無牌經營槍械及藏有攻擊性武器;另外在將軍澳拘捕一名22歲女子,指她涉嫌無牌經營槍械。

消息稱,被捕男女與去年被捕的理大男生呂世瑜一案有關。呂世瑜去年9月被捕,被指涉嫌於寓所內藏胡椒彈手槍及軍刀等武器。案件其後由國安處接手,高級警司李桂華曾指被告涉嫌發表分裂國家文宣、在網上宣揚港獨等。

其後呂世瑜被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及管有攻擊性武器罪,上月初再訊時被加控一項煽動他人分裂國家罪。案件將於本月4日於區域法院續審,呂沒有保釋申請,繼續還柙。

呂世瑜案今年2月在粉嶺裁判法院再訊時,裁判官陳炳宙發現由警方撰寫的控罪書英文版本出現文法錯誤,即場讀出控罪書內容「one number of Pepper Ball」、「two numbers of Pepper Ball」等,並謂「小學生都會知one apple two apples,我唔想單案第時上到終審法院,香港法庭會成為外國法庭的笑柄」,促控方修訂英文版控罪書。