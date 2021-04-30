今日是「五一黃金周」首天，同時是黃色經濟圈一連9天舉行的「五一懲罰祭」。疫情持續企業生意難做，多家黃店近期紛紛結業或告急。有結業商戶透露，疫情下虧損嚴重，為免員工捱針或檢測之苦，一直堅持2人一枱待客，無奈捱不下去決定關門大吉。亦有結業小店逆境中拒絕告急，更在最後一天繼續提供優惠，呼應當時大家高舉「五一」手勢的意義。「五一懲罰祭」負責人坦言，結業潮必定衝擊黃色經濟圈，但有一批商戶寧犧牲生意仍堅守原則，盼藉活動鼓勵市民大力「懲罰」，撐住同路人。

晚市只做外賣降食物質素 大嘆難與連鎖店競爭

疫潮起伏逾一年，「沖散」不少店舖，其中2所結業小店均鄰近之前曾經封區的範圍。位於早前油麻地封區對面街的麵店「竹地小館」昨日（4月30日）結業，合夥人之一的莊先生指與疫前比較，生意大跌7成，因店小，防疫措施下每次堂食只能做2、3個客人，封區時生意近乎零。後來政府要求設執枱專員、換氣等措施，莊批評是「冇嗰樣搞嗰樣，好似特登搵食肆嚟搞」，政府須為食肆執笠負上最大責任。

他透露員工覺得要定期檢測擾民，也憂慮要接種疫苗，反正堂食客不多，因此一直沿用最緊的限桌令，即2人一枱，傍晚6時後只做外賣。

莊說，麵食餃子只做外賣會令食物質素急跌，其實不適合外賣。「竹地小館」去年有參與黃色經濟圈的「五一黃金周」推廣，但催谷的生意曇花一現，坦言接觸面不夠深入，「可能大家都攰啦……會有人繼續去黃店、小店食嘢嘅，但大集團、連鎖店影響力始終喺度，好難同佢哋競爭」。他指負責的合夥人大半年來減薪苦苦支撐，「講就唔想執，一間舖頭都好似仔女咁」，但實在太難持續，即使業主願意減租，亦決定合約到期前提早2個月止蝕離場。

封區減人流 戴罩礙「掃街」 小店不告急寄語尚存黃店「撐住」

另一所鄰近佐敦封區範圍的小食店「乜記士多」，老闆乜仔去年疫下接手經營，他指該位置不差，本來生意頗佳，即使第三波疫情，「清零」後也一度現曙光。未料第四波疫情持續至今，更連累附近封區，佐敦變得人迹罕至，靠人流做生意的小店如墮深淵。「正所謂『咪go（去）佐敦』，呢樣嘢係真，大家都唔好去佐敦，之後咪影響咗我哋。」乜仔說封區後生意大減至少6成，戴口罩有礙「掃街」，各種防疫措施也影響小店營業，例如晚上禁堂食，他也要提早關門以免「冇飯食」。

雖然生意一直入不敷支，但乜仔沒有告急，「我又唔想啲人冒險特登走過嚟」，一來被標籤為疫區，二來覺得更多黃店比他危急，「起碼我仲有一千幾百（蚊）生意，有啲連一千幾百都冇」。

乜記士多自嘲在藍絲地區營商「篤眼篤鼻」，笑言曾遭不少「愛國者」投訴，不過他看得豁達，並指做生意「唔係成功就失敗」，最重要是從失敗中吸取經驗，「咁易賺錢人人都係首富啦」。相反同路人更顯不捨，友好店舖「糖水雄」心酸轉載結業消息，街坊紛紛趕至光顧，令乜記最後幾天十分忙碌，食材光速消耗，料今日最後營業。

雖然未能參與今年的「五一懲罰祭」，但乜仔仍提供優惠隔空呼應，他指去年參加時生意有反彈，但重點不應只為生意參與，而是「五一」對香港人有特別意義，盼用5月1日做切入點作為提醒，「（有啲事）係好易被遺忘，不過一有事大家就會走番出嚟……好多人都仲keep住團火喺度嘅」，他寄語其他尚存的黃店好好「撐住」。

懲罰祭負責人盼商戶參與後可「繼續捱到」

舉辦「Mee五一懲罰祭」並新設活動手機App的負責人阿俊（化名）指，團隊自去年11月後第二度舉辦「懲罰祭」，直言近期社會氣氛低迷凝重，《國安法》後打壓和負面消息不斷，加上不少人聚焦去留、移民，「阿布泰」事件後社會需要鼓舞，當見到大眾仍有能力去「懲罰」，因此決定搞「懲罰祭」提升士氣。阿俊透露，活動開放報名後反應熱烈，至今已有逾千商戶參加，合乎預期。

他承認多家黃店結業必定打擊黃色經濟圈，盼商戶參與活動後可以「繼續捱到」，不只因為這些黃店2年前曾為社會發聲，更是政府每次用高壓和利誘手段谷市民打針、用「安心出行」，商戶依然堅守底線，與食客一齊維護原則。他希望黃店在假期內增加收益支持下去，一同鞏固現有的公民社會。

五一懲罰祭

日期：5月1日至5月9日

參與店舖：社企公平點、髮型屋Double A Salon、服飾店26 Closet、茶飲店幸茶舍等逾千店舖

會員推廣：加入成為Mee會員，幫襯部份商店可享優惠，例如荔枝角友利坊9折、茶星人19間分店每杯飲品減3元、花斑茶社8間分店所有飲品9折

詳情：https://www.facebook.com/Mee.punishC/

●部份結業黃店：

油麻地竹地小館

佐敦乜記士多

旺角八福

慈雲山小食‧棠

●部份告急黃店：

柴灣友光記

北角娘娘喫茶

太子鈺華堂

旺角Double A Salon

西貢Hangry Now嘰哩咕嚕

屯門牛 Tuen Mun Cow

元朗Beanlab好豆製研究所

資料來源：上述商戶facebook專頁

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