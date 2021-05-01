今日是5.1勞動節公眾假期，外傭難得可享2日連假，卻因港府突強制要求全港37萬外傭在9天內接受病毒檢測，假期日的部份時間都在排隊中度過。位於中環遮打道行人專用區的免費流動採樣站，雖然早上10時起才提供檢測服務，但今早7時前已有外傭到場排隊，足足等候4個半小時才獲安排進行檢測。直至中午，排隊人龍由遮打道延至雪廠街，龍尾排到干諾道中的遮打大廈出入口。現場估計有數百名外傭聚集，警方沿遮打道架起鐵馬，亦有勞工處人員舉起4人限聚令和保持1.5米社交距離的標語，但未見有人員嚴格執法。

全港21間檢測中心今明預約額滿 外傭照排隊冀得候補配額

網上預約系統資料顯示，截至早上9時，全港21個社區檢測中心今明兩日所有預約已滿額。但因應港府昨強制要求全港外傭，於5月9日或之前接受病毒檢測，不少外傭照樣在檢測中心外排隊，冀輪候到候補配額。灣仔禮頓山社區會堂外，下午時段逾百名外傭在門外守候碰運氣，負責職員指示她們排隊等候，但時間所限，不確定能否安排所有人完成檢測。有檢測人員對門外出現排隊人龍感到震驚，表示工作量激增，「今日實有排做啦」。

社區檢測中心檢測中心由早上8時開放至下午1時半，及下午2時半至晚上8時，優先向已預約市民提供服務。

梁子超：大排長龍反映超出負荷 或致檢測結果滯後

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，檢測中心大排長龍，或已反映現時的檢測能力超出負荷，無法承受如此大量的人群前往採樣檢測。他認為情況並不理想，除了令真正有風險、有病徵的人士「想驗而冇得驗」，更可能導致整個檢測結果滯後，無法及時發現染病人群，難以用作阻截傳播。

梁指，檢測中心出現大量人群聚集，雖然於室外排隊，但始終人與人之間距離較近，亦未必人人戴好口罩，令現場有一定傳播風險。他認為，政府應考慮分批檢測，讓高風險或已經出現病徵的外傭優先檢測，日後再以定期檢測控制風險。

外傭批9日時限留難 被迫犠牲僅有假期

來港工作8年的菲傭Judidh今早7時已到場排隊，近11時半才獲安排登記接受檢測。她自言，面對強制檢測要求只能遵守，別無他選，唯有犧牲半日假期盡快完成要求，向僱主交代。她從新聞得知，如不遵從檢測公告即屬犯罪，可被定額罰款5,000元，認為規定相當嚴苛，但亦無權反對。她表示，之前亦已曾接受過檢測，認為流程尚可接受。

來港工作3年的菲傭Crisdy約上午11時到場排隊，當時龍尾已延至干諾道中。她説，本來已預約於下周三的工作空檔到社區檢測中心接受檢測，但因應政府新安排，唯有盡早完成測試。她批評，港府為檢測設下死線，只得9日時間，是有意留難外傭，令她們被迫犧牲僅有假期，一窩蜂在街頭排隊等候測試，認為應設至少一個月期限。

她又指，排隊人士現場毫無社交距離，擔心如果現場有人感染，對其他人造成風險。她説，理解檢測原意只想保護他人，反問「為何只針對外傭，只要求我們做檢測，為何不強制全港市民都要做？」，令他們被人標籤，但礙於法律要求只能逆來順受。

外傭指檢測中心多數滿額 僱主催促盡快檢測

來港7年的菲傭Dorre指，昨晚欲經網上系統預約檢測，卻發現一連數日在港島區的檢測中心已多數滿額，因僱主催促她盡快完成檢測，今日趁假期午飯後親身到中心，即場輪候配額碰運氣，她表示願意等待最多3小時，因頗憂慮在限期前未能趕及完成檢測。

來港18年的菲傭Evangeline亦指，預約檢測非常困難，一位難求，流動檢測車又大排長龍，外傭朋友紛紛呼籲到檢測中心叩門，有女傭更早於今晨6時便已在門外等候。

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