最低工資實施10年，最新一次檢討將工資水平凍結於時薪37.5元。《最低工資委員會2020年報告》顯示，2019年5至6月，逾2萬名工人領取最低工資，當中從事保安、清潔及物業管理行業佔近54%。有團體訪問240名保安員及清潔工，近84%受訪者表示不接受今年凍結最低工資，收入長期處於低水平下，近56%表示退休無期，4%則預計要做到80歲以上。有保安員批評政府對長者支援不足，惟有靠自己繼續工作賺錢，「做到我行唔到為止」。

天主教香港教區勞工牧民中心保安護衛關注組今年3月以問卷方式訪問240名保安員及清潔工，逾46%受訪者為60至70歲人士。結果顯示，近84%受訪者表示不接受今年要凍結最低工資，逾73%人表示因環境轉差，擔憂失業而令情緒受困擾。調查又顯示，逾75%認為長者生活津貼不能負擔退休後日常開支，逾32%稱預計工作至70歲或以上才能退休，4%更預計要捱到80歲或以上，近56%則表示未能預計退休時間。

政府分別於2011年及2018年推出「鼓勵就業交通津貼（交津）」及「在職家庭津貼（職津）」，6月起放寬職津工時門檻，同時取消以個人申請的交津。調查結果發現，各有12%受訪者申請交津或職津，在申領交津的受訪者方面，逾41%因不符合資格及超過薪金上限等原因，而未能轉為申請職津。

63歲中叔（化名）任職商廈保安員，每星期返足6日，每日工作10小時，月薪僅9,500元。他表示，已在大廈工作13多年，入職時是6,500元，每當調高最低工資時，他才獲加薪，「（凍結）梗係失望，加1、2蚊都係加，依家百物騰貴。」他坦言，最低工資兩年檢討一次，相隔太久，調整幅度追不上通脹，建議政府縮短至一年檢討一次。

中叔現時申領交津，與其同住的哥哥不願意提交入息資料，使他不能於6月轉為申請職津，每月將失去600元津貼。他指出，津貼除幫補每月數百元交通開支，亦會用作支付水、電費。失去交津後，只能節衣縮食，例如提早於下午茶時段食晚餐等，慨嘆：「佢（勞工及福利局局長羅致光）只係諗佢自己，冇諗我哋呢啲基層。」被問到退休計劃，他指，積蓄不多，單靠政府的長者生活津貼也難以支付日常開支，別無選擇下，只能繼續工作，「做到我行唔到為止」。

負責調查的實習社工雷日昇表示，有受訪者指37.5元也買不到一個飯盒，直言疫情下，凍結最低工資對基層影響更大。他指出，長生津不足以讓長者應付日常開支，基層工友積蓄不多，他們只能繼續打工，無望退休。今日是5.1勞動節，雷日昇促請政府保留交津，提高長生津的金額，長遠實施全民退休保障，讓長者安享晚年。

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