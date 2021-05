政府昨(4月30日)突然要求全港37萬名外傭強制檢測,並規定續約時必須接種疫苗,勞工及福利局局長羅致光更表明,外傭可選擇不來港工作。多個外傭團體今日(1日)舉行聯合記者會,批評港府將外傭污名化,標籤為變種病毒來源,「完全係歧視同種族主義」。團體促政府審議政策,並要求羅致光收回帶侮辱性的言論及向外傭道歉,亦有代表稱不認同港府硬性規外傭接種疫苗成工作簽證條件,會就新政策尋求法律意見。

政府強制外傭檢測,日後審批工作簽證也規定必須接種疫苗,又勒令全港外傭5.9前要強制檢測。食衞局局長陳肇始昨在記者會指,未有檢測結果的外傭應避免聚會、分享食物或出席社交活動。康文署今日聯同相關部門在全港18區的康樂及文化場地和刊憲泳灘加強巡邏,向外傭派傳單籲嚴守限聚令。截至下午4時,人員共發出超過2,600次口頭勸諭和兩張告票。

政府強制外傭檢測,日後審批工作簽證也規定必須接種疫苗,外勞事務工中心社區關係主任唐曉昕表示非常關注和擔憂,批評政府將外傭標籤為「高風險群組」,視為帶病毒來源,進一步加劇不公平和偏見。她指,政府昨公佈消息後,有外傭反映在街上被途人刻意避開,在餐廳也被拒絕同枱用膳。她憂慮新政策會引起更多歧視,外傭可能被拒於假日外出、公共隔離甚至排斥等。

社會誇大外傭假日聚會風險

她指,疫情由去年至今,沒有出現過外傭群組爆發,但社會上往往誇大外傭每周一次假日聚會的風險,「呢一年睇唔到有成千上萬嘅傳播由外傭造成」,對比之前的跳舞群組、健身群組等有數百人受感染,今次僅一名外傭感染變種病毒,便立即要求外傭強制檢測及接種疫苗,「完成係歧視同種族主義,甚至將責任歸咎外籍家務工人,喺疫情之下再進一步懲罰佢哋」。

唐曉昕強調,每個人都有受感染風險,不會因其種族和工作性質而不同,歸咎於一個群體是不科學,更不應因疫情危機便不公平對待一個群體及採取歧視性行動。她促政府重新考慮政策,「相信一定有比起污名化、威逼和脅迫更有效嘅方法」,並關顧外傭遭受惡劣的工作待遇和生活環境,中心去年調查便顯示,有98%外傭每天工作逾11小時,被強姦及性騷擾的人數更較前年增加2倍。

強檢時間倉卒 反增聚集風險

United Filipinos in Hong Kong主席Dolores批評,新政策是再次懲罰外傭,又指強制檢測時間倉卒,今午已有大批外傭在中環輪候檢測,難以保持社交距離,反增聚集風險。對於政府規定外傭續約需接種疫苗,日後也成工作簽證條件之一,她指,因受禁飛影響,已有很多菲律賓外傭未能來港,料新政策下,港外傭人數會進一步下降。對於外傭接種疫苗後若出現身體問題,責任誰屬,她認為現有疫苗接種保障基金,應由港府負責。

勞福局局長羅致光昨日在記者會指,外傭接種疫苗是工作簽證條件之一,不認為是特別苛求,更表示「佢(外傭)可以選擇唔嚟香港做」,引起多個外傭團體不滿,要求羅收回言論及道欺。印尼移民工人工會主席Sringatin批評羅出言侮辱,指多年來港府都需要外傭支援,很多家庭也依賴外傭照顧家中老幼。她反問港府,是否不需要外傭來港工作,「我們需要工作,同時香港亦需要我們(we need a job, and also Hong Kong needs us)」。

團體擬發起默站行動 為強制打疫苗尋法律意見

亞洲移居人士聯盟發言人Eman Villanueva強調,支持接種疫苗,他自己也已接種第二劑,但不認同港府硬性規外傭接種疫苗成工作簽證條件,他會就新政策尋求法律意見。Sringatin也指,未來數日會發起默站行動表達不滿,也會約見印尼駐港總領事館反映意見。

