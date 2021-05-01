政府日前就「完善」選舉制度修例草案提出多項修訂，包括1名選委可以不同身份提名5人。全國人大常委譚耀宗認為，1名選委可提名5人「比例上係唔高」，又不認同最終會產生7,000名立法會候選人：「呢個只係數學乘數乘出嚟啫，未必一定係咁。」

新民黨葉劉淑儀昨日（4月30日）在立法會指，若每名選委可提名最多5人，即等於最多可提名7,000人，質疑人數太多。譚耀宗今午出席活動後回應有關問題指，上述情況不一定出現，「呢個只係數學乘數乘出嚟啫，未必一定係咁」。他認為，現時政府容許選委有多張提名票「比例上係唔高」，因為1,500名選委都是「有代表性」人物，故有關做法「冇乜大不了」。

被問到北京對相關做法有意見時，譚耀宗表示，香港有權在本地立法過程中，就選舉制度實際執行方法做調整，「如果香港喺本地立法過程中，發覺有啲嘢要進一步做調整，係可以嘅，係冇問題嘅」。

對於有學者質疑，此舉是為了避免建制派不夠提名票入閘。譚耀宗反駁指，不認同選舉「只係為某一些人作安排」，強調整場選舉是「公開、開放」。

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