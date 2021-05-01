港府打算在本月底通過「完善」選舉制度修例。2位全國政協副主席兼前特首董建華、梁振英與現任特首林鄭月娥接受內地媒體《瞭望》新聞周刊專訪，為「完善」選制護航，其中董聲稱「任何人都可以發表反對個別政策的意見」，林鄭則表示「往後需『以人為本』的政府」。

據《瞭望》今日報道，董建華又拋出落實「愛國者治港」原則「針對的並不是反對派，不是要將任何政治團體拒之門外，更不是要使議會內意見一律」等言論，又謂只要合法、尊重國家主權、安全和發展利益，並在維護香港繁榮安定基礎上，「任何人都可以發表反對個別政策的意見，以至批評政府的官員。過去可以，將來也可以。」

林鄭重申規管教育、傳媒和公務員

而林鄭除重提「仍有大量制度有待完善，比如教育、傳媒和公務員培訓與管理等方面」外，被問到對香港深層次問題有何新計劃和部署時說，「往後需要『以人為本』的政府。未來，我們將更多接觸老百姓，了解他們關心的事項，作出正面積極的回應。」

她續指，上屆和現屆政府都房屋土地「放在最優先的政策考量」，而「現在唯一的問題就是找地」，所以「往後我們一定會加把勁，在土地開發方面多下一些功夫。」

梁振英指卸任後充當中港「超級聯繫人」

至於梁振英就強調自己在過去幾年，以充當中港兩地「超級聯繫人」為己任，並指「香港不是一個政治社會，是經濟社會」，認為「在香港這個地方搞政治會很複雜，香港是在中西夾縫當中，搞選舉的話，不同勢力爭鬥的不僅僅是香港內部的問題」。

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