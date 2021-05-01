「Mee五一懲罰祭」今日（1日）起一連9天舉行，有逾千個商戶提供優惠促進消費，但比去年11月懲罰祭有約2,000個商戶，規模縮減，不過是次活動新設手機應用程式及會員儲分制，今日新上架便高踞手機App商店排行榜榜首。

五一適逢紅假周末，食肆大多在中午時分擠滿人潮，黃店雲集的荔枝角，多間食肆迫爆排隊等位市民。張小姐與夏小姐結伴用膳，她們指疫下少了出街，有「懲罰祭」多了藉口出街消費黃店，不過自己最着重店舖產品質素、價錢合適，優惠非最重要，而且黃店提供的產品多元，反而擴闊了購物的想像和選擇。張小姐直指不覺得黃色經濟圈消費熱潮減退，身邊仍有人是忠實黃店支持者，「唔支持嗰啲就由佢啦」。

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熱潮減褪 《國安法》後市民顧慮增

市民林先生認為，時間沖淡運動熱情會令人「冇咁堅持」去黃店消費，但自己想「錢使得開心啲」，不想讓藍店賺錢。林先生亦指，知道「懲罰祭」但不是因為活動而光顧黃店，黃藍熱潮一定會隨時間減褪，可能一年前社運熱情猶在，會好專注揀黃店幫襯；一年後即使不揀藍店，但都會考慮無立場的店。

他承認自己有時都會貪方便，堅持程度有下降，位置不就腳、太多人排隊等因素，都會影響光顧意欲。

參與「懲罰祭」的友利冰室老闆爆炸頭認為，雖然懲罰祭規模減，但未必關活動或日子事，而是參與運動的人少了，熱潮減褪，而《國安法》後大家的顧慮增加，例如做飲食政府巡查要求高，凡是表態後「監管你嘅時候真係捉得好正」。

至於還願意表態的港人，已把消費黃色經濟圈融入日常生活，因此不論「五一」、「十一」，去黃店消費已成慣常，「當然搞吓呢啲活動（懲罰祭）都係好事，提醒大家原來仲有好多人出緊力」。

黃店老闆：諒解沒有表態的人背後苦衷

被問到會否失望規模縮減，爆炸頭坦言覺得有點可惜，但指沒有表態的人不代表沒有參與，例如一些人要回大陸工作，需要低調無法表態，故會諒解背後苦衷，而且他希望黃色經濟圈越多元越好，最好還有食店以外的選擇。

爆炸頭今日便趁中午向他口中「出緊力」的人視藝科老師「vawongsir」（黃Sir）送外賣，支持他今日擺市集。黃Sir早前因工餘時間畫政治漫畫遭教育局裁定專業失德，今日在攤檔帶來百本漫畫作品《假如讓我畫下去》和周邊商品出售，直言很擔心如昨日的兩名教師般被釘牌，所以要為日後籌謀打算，如不能做全職老師，或需考慮教興趣班、全職藝術家的出路。

紅線處處「咁真係冇嘢可以畫囉」

今日前來排隊的人龍絡繹不絕，不少人專程到訪為黃Sir加油。讀者曾女士指走遍各大書店也沒有此書，對買不到漫畫相當失望，她指：「香港越嚟越咩自由都冇，連呢啲都冇，係咪要連思想都控制埋？」

她續斥教育局自以為是，不應「佢話自己啱就啱」，要睇事實判斷，稱如果黃Sir所描述的事實有錯，今日就不會有這麼多人來。

另一名市民黃小姐讚揚黃Sir是熱心和熱愛藝術的老師，觀其言行覺得他沒有錯，長時間的努力不應一下子被抹殺，形容教育局對其評價不公道，紅線處處「咁真係冇嘢可以畫囉」。

家長指教局逼害老師 顛覆港人價值觀

帶同小朋友到場支持的家長譚小姐感觸指，政權逼害下黃Sir的經歷顛覆了香港人以往的價值觀，反映為香港發聲的人就會落得悲涼下場，「所有肯講嘢、為公義嘅人，已經唔敢出聲，所以先咁多人移民」，她批評教育局的專業失德評價對黃Sir不公平，不應該為了一點小事而抹殺別人一生的努力。

譚小姐指，其家庭情況和壓力評估下，相信一家人會留在香港，未必移民，見到香港教育如通識科改革、政局惡化、議員入獄等，自己也「睇到眼濕濕」，「希望第時教育教唔到（小朋友）是非黑白，我哋父母都可以教到」。

黃Sir稱教育界同工嘆「被逼迫得好緊要」

黃Sir就指，今日有多名教育界同工到場為他加油，「話大家都要努力呀，好多嘢唔講得呀，被人逼迫得好緊要呀，所以特意嚟支持我，可能一方面我講出佢哋心聲，亦做緊佢哋想做嘅嘢」，他指今日讀者反應超乎預期，香港人撐香港人令他深受感動，而且作品已出版大半年，未料100本作品全數沽清，很感謝讀者支持，並指有興趣訂書市民可以經網上訂購。

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