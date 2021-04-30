【中大二橋案】

【本報訊】四名大專學生涉前年中文大學二號橋暴動一案，控方昨讀出最後一名證人警員的供詞，辯方指，該警員的記事冊中有關本案的記錄只有八句，從未提及撿取被告證物過程，警員亦不記得將證物交給誰人，惟兩日前，當審訊已踏入第七日時警員補錄供詞，內容卻足足有兩頁，疑警員是按照指示睇片錄口供，質問他：「你其實有冇親身經歷過㗎？」警員自言當時在場。

稱沒印象把證物交給誰

案發時隸屬東九龍總區的警員毛啟聰昨供稱，當日參與拘捕行動時看見同袍制服第三被告張俊浩。毛自發協助將被告背囊、防毒面具及鴨嘴帽等證物交給另一警員，但沒印象交給誰。

代表張的大狀質疑毛是否在場，毛稱，負責為他錄口供的女警未有提供本案資料，只播放涉案片段的特定畫面並作提問，他便依賴片段講述經過。大狀續指，毛的記事冊中有關本案的紀錄只包括四項行動，即到場、設立防線、舉黑旗及離場；毛解釋，四項行動的時間都是根據傳令員整合而作記錄，他沒舉過黑旗。大狀質疑他是否只是道聽塗說，毛堅稱當日在場，惟不記得舉黑旗是在被告被制服之前或之後。

毛在盤問下承認，撿起涉案證物只因它們處於被告附近。雖然他要依賴片段回憶被告衣着等細節，但堅稱清晰記得證物從未受干擾，自言一直用雙手托着，「因為證物好緊要」。大狀指毛並非攜帶證物的警員，他只是受指示下按片段錄取口供，毛一概否認。

控方完成舉證後，法官李慶年裁定表證成立。首被告陳起行不出庭自辯，其品格證人李彥達供稱，案發時是中大聯合書院划艇隊隊長，被告前年9月加入艇隊，非常自律，品格較同儕出眾，故他經常會找被告協助訓練隊員。

證人作供完畢後，李官質疑辯方傳召品格證人的作用，揶揄謂：「兩個碩士，一個博士，就唔會影人裙底喇咩？」指案例顯示品格證人分享與被告的生活小節，對判決幫助不大。辯方透露下一名品格證人將講述與被告在小學及中學的經歷，李官聞言回應「咁咪又講返那些年」，要求辯方思考品格證供與本案控罪有何關聯，以確保審訊效率。聆訊下周一續。

案件編號：DCCC362/20