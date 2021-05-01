政府逐步全面封殺公眾查冊途徑，先是港台編導蔡玉玲進行車牌查冊被控並罪成，及後亦計劃逐步限制公眾查閱公司註冊資料。前個人資料私隱專員蔣任宏在港台節目表示，新聞工作的重要性毋庸置疑，但偏偏沒有從業員登記、資格認可制度，期望政府部門來者不拒，似乎不切實際，聲言若傳媒機構有一套完善私隱管理制度，部門或可輕易援引《私隱條例》，讓傳媒查閱資料。

蔣任宏在港台節目《香港家書》表示，公共登記冊載有大量和敏感的個人資料，如姓名、身份證號碼、住址等，若處理不當，當事人有可能被盜用身份，蒙受經濟損失，甚至受到侵擾和網絡欺凌，人身安全亦會被危害。他稱，現今大數據時代，利用科技從不同資料來源去拼合個人資料，更可以導致其他嚴重及難以掌握的私隱風險，認為政府嚴肅處理公共登記冊內的個人資料是責無旁貸。

他指，私隱權受《基本法》保障，但並非絕對，而是應與其他人權、公眾和社會利益取得平衡，例如《公司條例》條文規管了公司註冊處如何披露公司董事的個人資料，一般查冊人士不能如以往取得公司董事住址和完整身份證號碼。

蔣任宏指，指運輸署在車輛登記時收集車主資料，應用作與交通及運輸事宜有關，運輸署若行使酌情權，將資料披露予新聞機構作另類用途，必須遵守《私隱條例》，即運輸署有合理理由相信，並合理地相信該新聞機構發表該資料是符合公眾利益。

他續稱，雖然新聞工作的重要性毋庸置疑，但偏偏沒有一個從業員登記、資格認可及自律的制度，重提前法改會私隱小組主席白景祟2004年曾建議傳媒機構成立自律組織，但多年來都被擱置，認為期望政府部門來者不拒，假設所有查冊的新聞工作者都將資料用於符合公眾利益的用途，似乎不切實際。他稱，傳媒機構於此情況下查冊就惟有各自說服政府部門，若機構有完善的私隱管理制度，及能確保其僱員或代理人嚴格遵守業界制訂的《新聞從業員專業操守守則》，部門應可較從容地援引《私隱條例》的豁免條文。

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