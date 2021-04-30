【本報訊】特區政府曾公開承諾接種疫苗屬自願，昨日卻宣佈強制外傭打疫苗。多次被轟涼薄的勞福局長羅致光辯稱，外傭工作性質與院舍員工類似，需照顧老弱長者，休息日會與其他外傭聚會，容易引發跨家庭交叉感染，約滿後返鄉探親又有將病毒帶回港風險，「作為一個工作簽證條件，我哋覺得唔係特別苛求，當然佢可以選擇唔喺香港做嘢」。

僱主憂倘打針後不適須負責

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭怒轟政府不顧後果，外傭強制打疫苗，假如出現身體不適，僱主要負上最大責任，「好話唔好聽，萬一打完死咗，咁個僱主就真係慘喇！」她提醒所有僱主檢視自己為外傭購買的保險內容。

廖續指，不少外傭的確對接種疫苗感到抗拒，強制打疫苗等於趕她們離開，令港人聘外傭更加困難，「佢（羅致光）有冇諗一諗先？完全唔明佢個思維係諗乜嘢，又唔知個邏輯係乜！」

現時工作超過五年的外傭，一旦被僱主解約，可獲長期服務金。廖翠蘭表示，新例一出，若外傭不打針而不獲簽證，將會出現勞資雙方的爭執，「長期服務金邊個畀呀？係咪羅致光畀呢？」

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒質疑，外傭打針後不適，責任及醫療費誰負責。不少外傭已年過50歲，又有外傭有生育打算，擔心打針有副作用，不想接種疫苗。對於羅致光指不想打疫苗可選擇不來港工作，她直斥其言論無情，外傭在港工作多年，服務數以十萬計家庭，「你需要時就叫佢哋嚟，𠵱家就話可以唔嚟」。

香港亞洲家務工工會聯會主席阿釘指出，大部份外傭的家鄉，即菲律賓、泰國等都很多人失業，依靠外傭來港工作養家維生，新措施將令大批年紀大不敢打疫苗的外傭失業。