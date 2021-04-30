【本報訊】政府計劃暑假向每名港人派發5,000元電子消費券，並曾表明適用範圍不包括交通費。不過，政府最新說法是並非所有交通工具不適用於消費券，當局正研究消費券會否分期發放及有效期等細節，將適時公佈。

立法會振興香港經濟事宜小組委員會昨日開會討論電子消費券。實政圓桌田北辰質疑電子消費券的適用範圍為何不包括交通費，批評「有啲市民好少搭的士，點解唔可以請老人家租下的士呢？」財政司司長辦公室財政預算案主任王學玲表示，「諗緊唔係所有交通費都唔適合，的士係冇問題」。

建制轟政策粗疏

她解釋，由於政府不希望「公共交通費用補貼計劃」與電子消費券帶來「雙重補貼」，因此「公共交通費用補貼計劃」中港鐵、巴士、小巴、電車、渡輪等交通費，並不適用於電子消費券支付，但「用八達通搭港鐵唔計，用支付寶搭港鐵係涵蓋消費範圍」。

經民聯張華峰關注港人因疫情滯留內地或外國而無法回港，擔心他們無法受惠。王學玲稱，現時正與入境處商討長期離港人士的定義，暫時構思會設立一個界線，在特定日子之前有一段時間不在香港則未能受惠於政策。不過，若有特定理由在一段時間內不在港，例如在海外工作、海外留學、工作假期、參與「廣東計劃」及「福建計劃」等人士同樣可獲發消費券。

民建聯黃定光則批評發放消費券牽涉六億元行政費，再加上儲值支付工具營辦商會收取手續費，形容政策「益電子平台，發疫症財」。他炮轟政府訂立政策時考慮往往非常粗疏，例如之前超級市場在保就業計劃中賺到盆滿缽滿，直言政府不應以為建制派「吓吓支持」，實質上是有很多怨言。