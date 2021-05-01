【本報訊】衞生防護中心日前斷定最新感染變種病毒的東涌菲傭與之前社區變種病毒個案無關，但港大及理大的分析均顯示，東涌菲傭與首宗社區變種病毒個案、佐敦印裔男子有傳播關係，兩人體內病毒基因排序100%相同，換言之，變種病毒在約三星期內由佐敦傳至東涌，政府卻完全追蹤不到。專家認為，政府在檢疫及檢測方面均有漏洞，走漏了假陰性患者進入社區，形成變種病毒傳播鏈，並可能已出現第二代傳播，單靠強制全港外傭檢測未必能阻截變種病毒蔓延。

日前確診並感染變種病毒的東涌菲傭，衞生防護中心斷定她與之前三宗社區變種病毒個案無流行病學關連，是首宗本地無源頭變種病毒個案，並強制全港外傭檢測，但最新分析結果證明政府一直誤判。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇向本報表示，根據港大病毒基因排序分析，證實東涌菲傭與首宗流入社區的變種病毒個案、佐敦印裔男子，兩人的病毒基因排序一樣，均屬於南非變種病毒B.1.351。但其中的傳播途徑無法得知，可能中間已傳染了很多人，亦顯示社區已經有一種新的病毒正傳播，並非之前第四波傳播的尼泊爾病毒株。

邊境控制或酒店隔離疑有漏洞

據衞生防護中心的追蹤，由杜拜來港的印裔男子完成酒店檢疫後在尖沙嘴及長洲活動，但大規模檢測都無發現新個案；菲傭則在東涌及青衣活動，兩者並無重叠。袁國勇推測，邊境控制或酒店隔離措施可能有漏洞，例如印裔男子在乘飛機來港、入住酒店檢疫及走入社區期間均可能傳染了他人，但檢測時因採樣不妥，呈假陰性而走漏了。

理大的病毒基因排序分析結果與港大一致，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指出，由基因排序結果幾乎可以斷定東涌菲傭及其照顧的女嬰，與印裔男子之間有傳播關係，但無法肯定之間涉及多少代傳播。

蕭指出，另一感染變種病毒的半山Kennedy Terrace菲傭，病毒基因與印裔男子等患者相差較大，估計不涉及傳播關係。專家曾估計她是在酒店檢疫時受鄰房住客傳染，但她感染的是南非變種病毒，鄰房住客感染的是英國變種病毒，同層其他患者也非南非變種病毒。加上她病毒量低，入院時已有抗體，有可能來港前已經染病，是檢測時走漏。

袁國勇認為，單靠強制全港外傭檢測已不足夠，現時需重新追蹤源頭印裔男子曾接觸的人，同期在酒店檢疫的人，全部要驗血清，若發現有人抗體呈陽性，就可能是走漏個案，「再問佢去過邊，可能行蹤同菲傭有關，咁先知整個傳播鏈同防疫漏洞，𠵱家中間斷咗」。

本地再零確診 一病人離世

袁並建議政府檢視所有最新已完成檢疫的人，特別是最近於所有華美達酒店完成檢疫的人。政府亦必須引入新措施以避免再有假陰性或假陽性失誤，包括審查外判的私營化驗所及抽查檢測呈陰性的個案。

疫情方面，本港昨日再次本地零確診，新增八宗確診全屬輸入個案，包括五名來自印尼及菲律賓的外傭，本港至今累積11,783宗確診個案，其中210患者已離世。醫管局表示，一名70歲女病人（個案編號：11547）4月6日因跌倒入住屯門醫院 ，並於既定入院篩查程序中確診，病人在隔離病房接受治療，惟其病情持續惡化，延至昨日離世。