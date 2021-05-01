【本報訊】持續一年的疫情重挫本港經濟，去年涉及15歲以下青少年的罪案率上升，當中包括青少年被招攬協助收數集團犯案。上周四，大埔更有五名中學生光天化日下搶劫金舖，掠走兩條共值逾五萬元的金鏈。警方調查後發現，當中兩名男童喬裝顧客進入金舖，另外三人則於門外把風，警方以涉嫌搶劫罪拘捕五名未成年男童，年紀最小的是年僅14歲的中二生。

五名被捕男童現時仍由警方扣查，警方指，五人就讀四間不同中學的中二至中五級，初步發現五人經朋友介紹認識。警方相信五人無黑社會背景，亦未受人指使，但犯案前曾商討及策劃行動細節。

警在一人家中起回贓物

事發上周四下午4時許，兩名分別15及17歲男童，先後扮作顧客進入大埔廣場金成珠寶金行，消息稱第一名賊人向職員稱要購買金飾，當職員展示金鏈時，另一名同黨入內亦稱要買金飾，此時第一名賊人趁機搶去兩條總值5.6萬元金鏈，二人得手後分頭逃去，店舖職員嘗試追截但失敗。

警方當晚於大埔拘捕三名負責把風的男童（14至15歲），警員在其中一人家中起回兩條被搶去金鏈。至前日警方突擊搜查兩個目標單位，再拘捕兩名涉嫌扮客搶劫的男童（15及17歲）。五名被捕男童正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事支援隊跟進。

疫情影響經濟受創，去年警方拘捕1,218名15歲以下少年犯，較前年上升6.8%，加上學校停課，青少年被犯罪集團招攬，當中包括涉及收數等相關罪行有年輕化趨勢。去年警方發現不法之徒於社交平台以千元報酬，招攬青少年及學生協助收數，干犯淋油、塞匙窿及電話恐嚇等非法收債行為。