47名參與民主派初選人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，至今被還柙超過2個月。繼多個仍被還柙的人士宣佈退黨後，人民力量陳志全今（2日）宣佈辭任主席一職，並退出人民力量。

陳志全今發聲明表示退出人民力量及辭任主席，並表明將不再參與任何類型、界別和級別的選舉，或協助進行選舉活動，亦不會參與任何遊行、集會、示威等群眾活動。

「快必」譚得志fb：快慢相呴，相忘江湖

人民力量指收到陳志全退黨通知，尊重及理解他的決定，並接納退黨申請。人民力量指，該黨草創於2011年，陳志全多年來鞠躬盡瘁及得市民支持，連續兩屆當選立法會議員並堅守議會抗爭路線，捍衞香港核心價值，感激陳志全的無私付出，及對香港民主發展的犧牲和貢獻，最後更以「快慢相呴，緩急共濟」祝願他平安。

同樣因初選案被控，正因煽動案未審先囚的人民力量副主席譚得志（快必），其Facebook專頁亦發帖，指知悉及理解陳志全的決定，稱「快慢相呴，相忘江湖」。

繼公民黨楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信於自辯期間宣佈退黨後，工黨吳敏兒也宣佈退黨及辭去職工盟主席一職，新民主同盟鍾錦麟、譚凱邦亦於早前宣佈退黨，故今是繼上述人士，「大搜捕」後第8人宣佈退黨。

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