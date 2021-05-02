今年是六四32周年，亦是「五四運動」102周年。面對政權的打壓，支聯會今（2日）一如既往到港大洗刷國殤之柱，並於晚上6時20分燃點燭光悼念六四，及為此默哀一分鐘。支聯會副主席何俊仁、鄒幸彤等人均穿寫有「為自由 共命運 同抗爭」的衣服，又續喊「平反八九民運」、「結束一黨專政」等口號，稱會堅持爭取民主。

逾10名保安駐守 登記記者資料

港大日前以「釐清法律責任」為由，決定停止代學生會收取會費及提供財務管理服務，並稱會收回學生會大樓等設施的管理權，外界即關注由學生會管理、悼念六四死難者的國殤之柱會否被港大收回。港大今雖未有阻止活動，但有加強保安，接近國殤之柱有超過10名保安駐守，有保安登記在場記者資料，整個活動過程均有保安在場拍攝。

鄒幸彤表示，支聯會從來沒有收過港大對清洗「國殤之柱」一事的聯絡，至今仍不知校方如何「處置」該柱，故難以估計下年的清洗活動能否舉行，她強調，校方不應該「連一支紀念歷史、記錄真相嘅柱都容納唔到。」

何俊仁：藉清洗國殤之柱懷念華叔

鄒也指，日前港大宣佈與學生會「割席」的事件是「荒謬」，認為學校有責任保護學生；學生會亦是民主運動的「忠堅分子」，支聯會會與受打壓學生「企埋一齊」。她譴責港大並促請校方收回割席決定。

至於香港日後是否「連燭光都有罪」，支聯會能否再辦六四燭光集會等，鄒指「就算政權定義燭光有罪，我哋都會繼續支持」，亦促請港人不忘六四，同「抗爭者」繼續同行。

何俊仁則表示，支聯會用努力推動民主自由，亦藉清洗國殤之柱懷念已故前主席司徒華，並指國殤之柱具備20年歷史，富有象徵意義，不能分割，促請校方尊重自由及歷史。

堅持維園舉行燭光集會

此外，支聯會亦正計劃本月16日舉行「毋忘六四」長跑，及正就「六四集會」申請不反對通知，強調定必堅持在維園舉行燭光集會。

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