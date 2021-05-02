「國家安全」成為香港主旋律，政商界均空群而出，紛紛唱好「國安大法」。保安局局長李家超於左派刊物《紫荊雜誌》撰文，大讚《國安法》實施後發揮震攝力，但強調國安風險不會就此消失，並須繼續「嚴防本土恐怖主義的潛伏」，包括防範「自我激化」的平常人突變成「孤狼」，以恐怖行為造成嚴重死傷。至於由中共改寫的香港新選舉制度，李家超形容是中央繼《國安法》後兩次出手的「組合拳」，顯示出國家對香港的「關愛」。

擬將起底刑事化 賦權刪網上內容

李家超在文章中指，在《國安法》實施後，仍然要以「底線思維」時刻戒備國安風險，稱雖然「港獨」分子已收斂，但未有完全放棄，仍死心不息以不同方式鼓吹和滲透，包括繼續以傳媒、文化藝術、刊物等灌輸「港獨」意識。他又指，自2019年反例修事件至今，發生多宗涉爆炸品、槍械或子彈的案件，而最近期的一宗案件於2個月前發生，認為顯示「本土恐怖主義」在社會仍有潛伏風險，「我們要防範自我激化的人，他們表面平常，但可以突然變成『孤狼』，做出恐怖行為，造成嚴重死傷」。

李家超又指，西方國家因擔心中國崛起影響壟斷地位，不斷抹黑及「制裁」中港兩地，故認為仍要警惕「外部勢力」繼續插手破壞，並配合國家行動適時作出反制。他續指，目前香港仍面對個人資料被「武器化」的風險，而至今已有13人因「起底」及發佈犯罪訊息被起訴，當中5人已被法庭定罪。他表示，政府正積極推進修訂《私隱條例》，擬將「起底」刑事化，並賦予私隱專員刑事調查權及檢控權，及有權要求網絡平台移除內容等。

教師再培訓 全力谷國教

教育局局長楊潤雄亦於該刊撰文，提到教育局就國安教育的工作。他指，局方會在國民教育、國家憲法及《基本法》教育基礎上，繼續以「多重進路」方式支援學校展開國安教育，包括發課程文件，闡釋國安教育如何和不同科目課程內容「自然連繫、有機結合」。楊潤雄又指，除早前已發佈的小學常識科、中學地理科和生物科，未來將陸續發佈其他國安教育課程框架，包括科學、科技、中文、生活與社會、中史、歷史和經濟等。

學生被要求學習國安意識，教師固亦成為教育局的重點「招呼」對象。楊潤雄指，目前局方已提高新任、現任或擬晉升教師的培訓要求，包括國民教育、國安教育，以及專業角色、價值觀及操守等，未來亦會因應教師需要，提供更多實體及網上培訓。他續指，局方亦會提供教學示例、學與教資源及建議活動等，予學校在課堂內外推動國安教育，亦會透過視學、探訪學校及組織教師學習圈等，為學校提供專業支援和建議。

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