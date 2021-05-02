本港接種COVID-19疫苗後不適送院者，再添奇怪新例。據了解，一名31歲男子5月1日早上在香港中央圖書館社區疫苗接種中心打首劑中國科興滅活疫苗，因左臂上的針筒無法拔除，到律敦治醫院後，醫護才能移除。另外，5月2日多28,800人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，較科興僅8,600人多逾2倍，這破紀錄差距連續2日沒收窄。

COVID-19疫苗接種計劃至5月2日已踏入第66日，約1,491,900劑已被接種。當中約952,100人打第1劑，包括約438,800人打科興，約513,300人打復必泰。約539,800人打第2劑，包括約320,100人打科興，約219,600人打復必泰。

網上預約大跌40% 科興第2針再創新低

單計5月2日，約37,500人打針，較前一日回落，其中僅8,600人打科興，是3月25日以來最少，甩底率約4%。雖然打復必泰人數都跌至28,800人，甩底率約3%，但接種人數仍較科興多逾2倍，這破紀錄差距連續2日沒收窄。

復必泰方面，11,700人打首劑，較上日回落25%，不過打第2劑卻增至17,100人。至於科興，首劑僅4,000人打，跌至1周最少，第2劑更跌至4,600人打，再創新低。此外，約19,500人在網上預約打針，較上日大跌40%，其中約4,000人打科興，約15,500人打復必泰。

10人針後不適送院 52歲女打復必泰心跳過快留醫

而5月1日單日，共10人針後不適送院，分別為3男7女，年齡介乎24至70歲，全部都打第1針，情況穩定。除未能移除針筒而送院的31歲男子是打科興外，其餘9人都打復必泰。

一名52女子打首劑復必泰後「心搏過速」，送院留醫，另一名28歲女子打首劑復必泰後出疹，但不遵從醫生勸告自行出院。其餘7人針後不適症狀，包括心悸、胸部疼痛、血管迷走神經性昏厥、出疹、左下肢出現麻痺，他們經治療後連同「針筒男」都已出院。

根據醫管局有關接種疫苗後需送院的個案紀錄，「針筒男」情況穩定，經治療後已於同日出院。有關個案的詳情，衞生署正跟進了解。

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