很多人經常說如果吃得太多辛辣、煎炸的食物，便會出現「熱氣」，會有像喉嚨痛、出暗瘡、口乾、失眠等上火症狀。

「熱氣」是個身體失調的狀態，在中醫的理解屬於實熱證。熱氣與否及嚴重程度需要根據患者的症狀表現和身體表徵來判斷。臨床常見的熱氣症狀，包括自覺身體發熱、煩躁惹激、口乾、喉嚨痛、皮膚長出粉刺暗瘡、難入睡、多夢、眼垢增多、小便黃赤、大便硬等。患者常見的體徵包括面紅耳熱、唇紅、皮膚溫度上升，診舌時可見舌色變紅、舌苔發黃，診脈時可見搏動較快較急的數脈、弦脈。

飲食不節是常見的熱氣原因。按中醫的理解，每種食物都有「四氣五味」的屬性，當中顏色鮮艷、味道辛辣濃烈，吃下去容易產生熱感，甚至能使人發熱流汗、變得亢奮的食物，在屬性上皆屬於溫熱，例如薑、蔥、蒜、辣椒、牛肉、羊肉、荔枝、榴槤、咖啡、巧克力等。食物的烹調方式亦會對食物的屬性有影響，例如火鍋、燒烤、煎、炸、炒、爆就會比蒸、煮、烚、燉等來得溫熱。過量食用這些性質溫熱刺激的食物，如果身體無法調節適應，便會導致熱氣上火的失調。

容易出現熱氣與否也與個人的體質稟賦、既往病歷、年齡、性別、種族、日常起居生活習慣等都有關係。血氣旺盛的年輕人、甲亢患者、體能活躍者等，由於新陳代謝快速，因此較易出現實熱。實熱（熱氣）和虛熱（虛火）是不同的概念：實熱是由於體內火熱熾盛，需要清熱瀉火；虛熱是由於陰津減少（常見原因為睡眠不足、缺乏水份），需要滋陰降火，不要混淆。

假如不慎出現熱氣上火的狀態，中醫認為「熱者寒之」，可利用清熱、降火的方法，選用屬性偏寒涼的食材或藥材，達至寒熱互相剋制而恢復平衡。在治療方面常用的清熱藥包括金銀花、連翹、黃芩、夏枯草、石膏、知母等。在市面上常見的涼茶如銀菊露、五花茶、龜苓膏、廿四味等亦有清熱降火解毒的效果，適合患實熱證而本身體質壯實者服用。

在使用清熱瀉火的方法解除熱氣時，需要留意中病即止，勿過量服用寒涼藥物或食物，否則容易刺激腸胃及耗損正氣。此外，平時體質虛弱、脾胃功能欠佳，或年幼、年老、久病者，在使用寒涼清熱時亦需要謹慎。縱使寒涼能消除熱氣，並不等於「有恃無恐」，建議還是應該減少頻繁進食辛熱刺激的食物，以防身體經常處於失調的狀態。

撰文：註冊中醫師邱宇鋒

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