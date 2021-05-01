【本報訊】政府前日宣佈，外傭若約滿後要續約或轉換僱主，必須先完成接種兩劑疫苗，但不會要求新聘外傭打針後才准來港。不過，食物及衞生局長陳肇始昨反口，表示會要求新來港外傭須接種疫苗，認為若她們可以在原居地接種疫苗當然是最好，但如果無法做到，當局會探討安排在本港接種疫苗的可能。

「勞工處會有一套做法」

勞工及福利局長羅致光前日在記者會宣稱不會要求新聘外傭來港前必須注射疫苗，因為疫苗在某些國家供不應求，由香港運送疫苗到當地也有困難。不過，陳肇始昨在商台節目上反口，表示勞工處將推進要求新來港外傭打針的工作，並會與僱主團體聯繫。

不能在當地打針的外傭能否來港打針？陳肇始說初步認為如有足夠疫苗是可以推行，但仍要商討細節，「都係一個安排嚟啫，係睇吓點安排」。陳肇始在節目被記者質疑政府前言不對後語，她回應指相信勞工處和入境處會有一套做法，有細節便會公佈。她明白如果要求外傭接種疫苗的話要視乎整體情況，「如果佢哋能夠接種當然係最好，如果係有啲外傭真係冇辦法，係咪可以到港後先接種，我哋會向呢方面探討」。

陳肇始在港台節目表示，本港短期內發現第二名外傭感染變種病毒，令人緊張和擔心，接種疫苗是為了保護自己和家人，當很多人接種就可建立免疫屏障，對整個社會有好處，外圍疫情和死亡率都不斷上升，變種病毒更肆虐，相信有關措施是深思熟慮。

她認為社會對接種疫苗有誤解，以為「三高」、長者等不可打針，科學委員會均認為年紀大和長期病患的人士都應該接種，病情不穩定要諮詢醫生，勞福局和勞工處將處理外傭接種疫苗的詳細操作。