【本報訊】今年勞動節沒有五一大遊行，但有十多名區議員及十餘個政治團體拒絕放棄，在全港「遍地開花」，設置逾三十個街站。職工盟總幹事蒙兆達表示，警方以「會威脅到公共安全同公眾秩序」為由拒批五一大遊行，他深感遺憾。其中在葵芳的職工盟、醫管局員工陣線街站，大批警員傍晚以限聚令為藉口封鎖街站及驅趕街站人員。

「硬着頭皮走到最前」

職工盟以「亂世掙扎，負重前行」為街站主題，成員亦穿上寫着「第一排」的T恤設置街站。職工盟執委鄧建華指出，在大眾的認知中，他們未必是走到最前的「第一排」的團體，但隨着走得更前的成員及團體相繼入獄、流亡，他們只能硬着頭皮走到最前，帶着覺悟與一眾港人同行。

鄧建華以《一代宗師》的台詞寄語港人，「有燈，就有人」，在香港步入只剩下謊言的新秩序之際，「好多個我哋唔想回憶，未敢忘記嘅日子」將被抹去，選擇掙扎、不去放棄，是留下的人「當守的道，必修的行」。

街站仿照艾未未《透視研究》之作，向途人派發印有舉中指圖像及有「Never Surrender」、「揸緊宗旨，千祈唔好慣」字樣的透明卡片，同時展示「我真係好X憎而（𠵱）家嘅香港，不如一齊留低，重新嚟過」的海報，及不同過往抗爭及遊行的照片。活動開始前約五至十分鐘，已有約七名警員上前抄下街站負責人、職工盟暫代主席黃迺元的個人資料。警方並在活動開始前已準備好攝錄器材，錄下街站情況。