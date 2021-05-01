【本報訊】47名民主派人士因為參加初選被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪，至今只有11人獲准保釋。昨五一勞動節，尹兆堅兒子以畫刻畫父親過去於勞動節參與遊行，為勞工爭取福利的身影，尹子稱明白今年五一不會見到父親。正於羅湖懲教所還柙的袁嘉蔚，向一名中五學生回信，勉勵對方「一起為着未知的未來照顧好自己」。

尹兆堅的fb小編昨發文，題為「尹仔仔：期待同爸爸參加五一勞動節」，並上載尹子的畫作，畫中的尹兆堅正與基層勞工並肩參與遊行。由於尹兆堅於過去的勞動節皆會參與遊行，子女只能於電視新聞中見到父親身影，「佢知道嘅係爸爸出去係幫緊人，幫緊社會有需要嘅人，佢更加知道，今年五一唔會再喺電視搵到爸爸嘅身影，因為一堵高牆阻擋喺佢同爸爸之間。」

袁嘉蔚勉中五生照顧好自己

正於羅湖懲教所還柙的袁嘉蔚，其fb小編上載她手繪大樹的獄中回信，惋嘆「我們這個世界啊，不是講道理和邏輯的地方」，袁勉勵該名患有情緒病的中五生，「好好愛自己，一起為着未知的未來照顧好自己」，期待相見。

另外，劉頴匡女友黃于喬昨偕「守護孩子」成員陳伯到荔枝角收押所探望男友，「我同匡都好開心見到陳伯精精神神，正如匡喺庭上所講，佢最希望牆外嘅我哋好好照顧自己，健康安好」。黃透露，劉的囚室滿佈昆蟲及曱甴，劉卻不想殺生，因此每天皆以僅有的資源清潔囚室。當早前用光消毒洗手液後，只好轉用洗髮露充當清潔劑，抹完後整間房充斥濃烈薄荷味。劉同時感激庭上旁聽師、送車師的支持，「希望大家好好照顧自己」。

社民連秘書長吳文遠昨深水埗擺街站時，收到一名跟他同是英文名叫Avery的8歲男童，寫給身在獄中的壹傳媒創辦人黎智英的心意卡。吳在fb分享心意卡內容：「黎智英叔叔，多謝你為所有手足、香港的付出，多謝你！THX！香港人唔會忘記你﹗8歲的Avery上。」稱讚小Avery十分醒目。