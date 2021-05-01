【本報訊】港大校方周五宣佈，不再代學生會收取會員費用，亦不再為學生會提供財務管理服務，並收回學生會會址及其他設施的管理權。港大學生會昨日回應，對校方葬送師生先輩數十載耕耘及雙方互信，深感遺憾。學生會矢言將會一如既往堅忍不拔，於危急存亡之秋與同學並肩同行。

港大學生會昨日發表聲明，並呼籲師生校友聯署。聲明稱，校方一紙聲明，葬送師生先輩數十載耕耘以及雙方之間的互信。此舉對學生會及其屬會的運作和同學的利益影響深遠，學生會對此深感遺憾。

聲明續稱，作為唯一代表及服務所有香港大學本科生的組織，學生會希望校方三思有關決定並維持與學生會一貫的合作關係，「合則兩利，鬥則俱傷，在香港面對危難時，本會希望校方能夠和學生合作溝通，共度時艱，而非與學生割席分坐。此舉絕非任何文明的教育工作者之所為」。

校友聯署轟政治打壓

港大校友關注組亦發表聯署聲明，強烈譴責港大校方政治打壓學生會。聲明指出，校方決定顯然是以行政手段為名，行打壓學生組織為實的政治任務。校方此等行徑的目的，是削弱學生會的代表性和影響力，擠壓學生會的財務資源，令學生會在推動服務同學、校政與社會參與上舉步維艱，最終迫使學生會在上述事務中噤聲。

關注組批評港大校方的決定嚴重踐踏大專學生組織自主運作，「與當下特區政府全面打壓公民社會與泛民政團同出一轍，對此我們感到極度憤慨與不滿。因此我們要求港大管理層立即撤回打壓港大學生會的行徑，保障港大學生的言論自由」。

2016年港大學生會會長孫曉嵐亦發表帖文回應校方決定，她指出，校方的指控嚴厲且毫無基礎，絕對是對百年歷史的港大學生會極大的侮辱。她續指，港大學生會的四大宗旨，其中兩項就與社會參與有關－「樹立學生團體在社會的角色，促進香港發展；在本地及國際事務上代表全體同學」。

前會長︰將成功基石拱手相讓

孫曉嵐表示：「要說學生運動的歷史，倒不如再追溯『反貪污、捉葛柏』、火紅年代、八九民運、到14年雨傘等，在社會重大議題上，學生從不缺席。」她認為，一個正常民主自由社會中，應對年輕一代積極參與社會而感到欣慰而非挑剔、打壓，近年政權多番介入大學事務，影響院校自主、學術自由，屢推苛政剝削港人權利，學生會代表同學積極發聲、抵抗，力挽狂瀾，希望珍愛的香港不致崩潰，「這些被蠶食的核心價值明明都是大學賴以成功的基石，大學卻拱手相讓，甚至反過來指摘學生『日趨政治化』，如何不叫年青一代心灰意冷呢？」

孫曉嵐促請校方撤回有關決定，並與學生展開有效的溝通討論，「打壓學生會只會妨礙年青一代參與推動大學及社會進步，無助學生及大學發展。我以港大學生會和同學為傲，相信他們必會繼續用智慧擁抱自由和責任，秉承我校校訓，明德格物」。